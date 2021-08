Bolsonaro sobre filiação a partido: "Ainda estou no zero"

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sa/AFP - 17/11/20 )

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (24/08), que ainda não conseguiu uma legenda para se filiar para as eleições de 2022 e que "está no zero". No entanto, o mandatário disse esperar que nas "próximas semanas" consiga um partido. A declaração foi feita durante entrevista gravada ao Canal Rural.

"Eu estou ainda no zero. Não consegui um partido, e um partido é igual a um casamento. Não basta querer casar com ela, ela tem que querer casar comigo também. Mas espero que, nas próximas semanas, eu consiga um partido e comecemos a nos organizar para as eleições do ano que vem. Se bem que isso não é prioritário pra mim, porque eu posso ter o partido até março do ano que vem caso venha disputar a reeleição", disse Bolsonaro.

O presidente voltou a comentar o voto impresso. "Eu acho que vamos partir para a normalidade. Uma preocupação nossa continua sendo quem vai contar os votos. Não desistimos dessa luta e cada vez mais nos preparamos para que tenhamos umas eleições limpas, democráticas, com contagem pública dos votos", alegou.

Por fim, o chefe do Executivo não quis adiantar o nome dos partidos com os quais mantém negociações. "Não, porque quando vazou no passado, foram para lá outros setores interessados e inviabilizaram esse casamento nosso".

Em julho, o presidente afastado do Patriota, Adilson Barroso, afirmou à reportagem que Bolsonaro não mais se filiaria ao Patriota por conta da mudança no comando da sigla. O chefe do Executivo tem mantido conversas com os partidos PSC, PTB e Pros, além do PP e do PL.

No mesmo mês, declarou que sua ida ao Progressistas, mesmo partido de Ciro Nogueira, era uma "possibilidade". O mandatário destacou, ainda, que gostaria de ir para um partido sobre o qual tivesse domínio, mas disse que isso "está difícil".