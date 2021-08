Bolsonaro culpa governadores por desemprego e carestia

CB Correio Braziliense

Enquanto governadores pregam diálogo com o presidente Jair Bolsonaro para tentar amenizar a crise entre Poderes, o chefe do Planalto volta ao ataque aos gestores estaduais. Ele os responsabilizou pelo aumento do desemprego, devido às medidas restritivas que adotaram para tentar conter a disseminação do novo coronavírus. “A partir de março do ano passado, praticamente todos os governadores do Brasil lançaram a campanha do ‘fique em casa, e a economia a gente vê depois’. E, depois, veio aquilo que eu considero um abuso, que foram as medidas de lockdown, confinamento, toque de recolher”, disse, ontem, em entrevista à rádio Farol, de Alagoas. O presidente também cobrou que governadores zerem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que incide sobre o gás de cozinha e os combustíveis. “O governo federal, eu fiz a minha parte. Zerei o imposto do gás.”