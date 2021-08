Lula sobre escolha de vice para 2022: 'Que não pense em dar golpe'

AL Ana Laura Queiroz* - Estado de Minas

Rumo a eventual corrida eleitoral de 2022, o nome do candidato a vice-presidente, ao lado de Luís Inácio Lula da Silva (PT), ainda é um suspense. Em post no Twitter, Lula comentou sobre a dificuldade da escolha.

Em tom de brincadeira, o ex-presidente deu sequência à onda de memes na internet sobre sua foto com as pernas expostas. “Bom, ele não pode ser mais bonito que eu, nem mais alto, nem mais inteligente. rs”.

No entanto, não perdeu a oportunidade de provocar a base bolsonarista, chamada pela esquerda e pelo próprio Partido dos Trabalhadores de “golpista”.

“Brincadeiras a parte… Uma pessoa que pense no povo como eu e não pense em dar golpe. É difícil. Mas vou escolher com carinho”, afirmou Lula em seu post no twitter.

Uma pessoa que pense no povo como eu e não pense em dar golpe. É difícil. Mas vou escolher com carinho. — Lula (@LulaOficial) August 25, 2021

Articulações





Na última segunda-feira (23/8), Lula se encontrou com o senador e ex-governador do Ceará, Tasso Jereissati (PSDB-CE). Há pouco mais de um ano do próximo pleito eleitoral, o ex-presidente já usca atrair aliados para impor uma derrota ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido.

O encontro, confirmado pelo petista nas redes sociais, reforça a aliança de Lula com o PSDB. Segundo a publicação no Twitter, o assunto democracia esteve no centro da discussão, que pautou os desafios de resgatar a civilidade na política brasileira.



O encontro entre o PT e os tucanos não é novidade. Lula já esteve em reunião, também, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), em maio deste ano.