Guedes minimiza aumento da energia: "Qual é o problema se ficar mais cara?"

LP Luana Patriolino

(crédito: Edu Andrade/Ascom/ME)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, minimizou a crise hídrica que o país atravessa e o alto custo da energia elétrica. No lançamento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, nesta quarta-feira (25/8), o Guedes se disse otimista com o crescimento econômico do Brasil e que enfrentará o problema do choque hídrico.

Em declaração à imprensa, o ministro afirmou que nunca os “fundamentos fiscais estiveram tão tranquilos” e que “quem está dizendo que o Brasil vai parar de crescer no ano que vem não entendeu nada”. Guedes ainda disse: “Qual o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos?”, apontou.

Paulo Guedes disse ainda que a arrecadação, o consumo de energia elétrica e o consumo de combustível estão “bombando” e a economia está “vindo com força”.



Crise

O Brasil passa pela maior crise hídrica e energética dos últimos 91 anos. O anúncio foi feito pelo Ministério de Minas e Energia (MME), nesta quarta-feira (25/8), durante entrevista coletiva. Para conter a escassez, o governo estuda um novo reajuste na tarifa da bandeira vermelha. O MME também afirmou que dará uma "premiação" para consumidores que conseguirem economizar energia elétrica.

Ao falar da bandeira vermelha, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ressaltou que não se trata de uma punição para a população. “A bandeira reflete o custo da energia. Como estamos vivendo condições excepcionais, como a nossa bandeira tem sido continuamente desfavorável e o custo aumentou. A bandeira tarifada não é uma penalização”, disse.