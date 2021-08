Em defesa das instituições

JV Jorge Vasconcellos

Os nove governadores do Nordeste divulgaram uma carta reforçando que as instituições da região “cumprirão a missão de proteger a ordem pública” e “não participarão de qualquer ação que esteja fora da Constituição”. De acordo com os gestores, não será permitido “que atos irresponsáveis tumultuem o Brasil”. A iniciativa reflete a preocupação com a possibilidade de ocorrerem motins e outras manifestações de indisciplina entre policiais militares no 7 de Setembro. Nos últimos dias, PMs foram às redes sociais para convocar os colegas de farda a participarem dos atos marcados para o feriado em favor do presidente Jair Bolsonaro e contra o Supremo Tribunal Federal (STF). O temor é ainda maior entre os estados nordestinos, majoritariamente administrados por opositores do Executivo federal.

Organizadores dos atos, como o cantor Sérgio Reis, passaram a ser investigados pela Polícia Federal depois que fizeram ameaças contra instituições, como o STF e o Congresso. Em um despacho, a Procuradoria-Geral da República classificou essa mobilização como uma “tentativa de levante”.

Nesta semana, governadores de 25 estados e do Distrito Federal aprovaram um pedido de reunião com os chefes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e das Forças Armadas. O objetivo é baixar as tensões e discutir uma solução para a crise entre Poderes, provocada pelos repetidos ataques de Bolsonaro ao processo eleitoral — o encontro com o presidente, no entanto, tem poucas chances de ocorrer (leia reportagem ao lado).

A carta foi divulgada durante reunião em Natal, organizada, também, para o lançamento de um programa social do Nordeste. No texto, os governadores conclamam “a sociedade e as instituições a uma atitude firme em defesa da legalidade e da paz”. Segundo os gestores, “somente assim o Brasil terá condições de combater a inflação, o desemprego e a pobreza, que crescem nos lares das famílias da nossa nação”.

O governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias (PT), ressaltou que a estabilidade democrática é fundamental para o país vencer os desafios mais urgentes. “Aprovamos a Carta de Natal, em que manifestamos, pela Região Nordeste, por meio dos governadores e das governadoras, o compromisso pela defesa da democracia, do cumprimento da Constituição e da lei, com a firmeza de defender, assim, os interesses do nosso povo, para que possamos, com democracia, seguindo o cumprimento da Constituição e da lei, alcançar, também, grandes resultados no social e no econômico”, destacou.

Signatários

Além de Wellington Dias, assinam a Carta de Natal os governadores de Alagoas, Renan Filho (MDB); Bahia, Rui Costa (PT); Ceará, Camilo Santana (PT); Maranhão, Flávio Dino (PSB); Paraíba, João Azevedo (PSB); Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT); e as vice-governadoras de Pernambuco, Luciana Santos (PCdoB), e de Sergipe, Eliane Aquino (PT).

MP-SP investiga coronel

O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para apurar se o chefe do Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7) da Polícia Militar de São Paulo, coronel Aleksander Lacerda, e o diretor do Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), coronel da reserva da PM Ricardo Augusto Araújo, cometeram improbidade administrativa ao convocar a população para manifestações do 7 de Setembro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Em portaria assinada na terça-feira, o promotor José Carlos Guillem Blat afirma que a conduta pode configurar, além de transgressão disciplinar, ofensa aos princípios da administração pública. “Os órgãos de Segurança Pública são instituições permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, destinam-se à defesa da sociedade e devem se pautar pelo regime democrático instituído”, diz o despacho.

Pelas redes sociais, Lacerda convocou colegas para ato bolsonarista do Dia da Independência e criticou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele também chamou o governador João Doria (PSDB) de “cepa indiana” e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de “covarde”. Foram quase 400 mensagens publicadas nas redes entre 1º e 22 de agosto. Lacerda foi afastado do Comando de Policiamento do Interior-7.

Por sua vez, Araújo, ex-comandante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), divulgou um vídeo em sua conta do Instagram convocando veteranos da tropa para as manifestações no 7 de Setembro. Na gravação, o diretor-presidente da Ceagesp pede “ajuda” para Bolsonaro.

O Ministério Público deu dois dias para o coronel Fernando Alencar Medeiros, comandante-geral da PM, apresentar informações sobre as medidas adotadas pelos agentes. “O inquérito civil é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos probatórios destinados a instruir eventual ação”, destaca a portaria do MP.



Reunião inviável

Apesar da tentativa de governadores de buscar uma pacificação do Executivo com o Judiciário, o pedido de reunião com o presidente Jair Bolsonaro, que eles fizeram no início desta semana, não deve ser aceito. O chefe do Planalto não avalia de forma positiva um eventual encontro com os gestores, pois entende que o evento serviria apenas para desgastá-lo ainda mais no cenário político.

Assessores de Bolsonaro dizem que colocá-lo diante de governadores não deve distensionar o clima de instabilidade institucional porque, antes de se desentender com o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente já brigava com os gestores. Desde o início da pandemia, o chefe do Executivo coloca a culpa nos governadores pelo aumento da taxa de desemprego, sob o argumento de que medidas de isolamento social para prevenir a doença, entre as quais o fechamento do comércio, foram as que mais contribuíram para a redução dos postos de trabalho.

Bolsonaro tem empurrado para os gestores, também, a responsabilidade pela disparada dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Diante desse panorama, uma reunião com governadores seria pouco profícua, segundo o Planalto, e poderia ter o efeito inverso, intensificando ainda mais o clima de desarmonia.

O fato de gestores se apresentarem como possíveis candidatos à presidência, como João Doria (PSDB-SP) e Eduardo Leite (PSDB-RS), também poderia impedir a construção de um consenso, sobretudo por esses governadores rivalizarem com Bolsonaro.

O receio do presidente é de, com a reunião, possibilitar palanque político aos seus adversários. Assim, no fim das contas, estaria tensionando ainda mais o ambiente político e pouco contribuindo para colocar panos quentes na crise institucional.



Comandante do Exército cita paz

Em meio à crise institucional, o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, falou em pacificação e em estabilidade. “A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem são o farol que orienta o preparo da força terrestre”, discursou, no evento do Dia do Soldado, comemorado, ontem, no Quartel-General do Exército em Brasília. Na presença do presidente Jair Bolsonaro, o militar também destacou que o chefe do Executivo é “comandante supremo das Forças Armadas”.

“Sejamos, junto aos irmãos brasileiros, inspiradores de paz, união, liberdade, democracia, justiça, ordem e progresso, que o nosso povo tanto almeja e merece, dedicando-nos, inteiramente, à defesa da soberania nacional e ao bem do nosso amado país”, acrescentou Oliveira.

A cerimônia teve a participação, entre outros, dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além de ministros do governo. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, também foi convidado, mas não compareceu devido a sessões do dia, entre as quais, a relativa ao marco temporal sobre as demarcações de terras indígenas.

Em meio aos ataques que têm feito às instituições e às ameaças de realização das eleições de 2022, Bolsonaro tem citado as Forças Armadas como “poder moderador”, que devem “apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação”.

No começo do mês, o presidente recepcionou um desfile de blindados militares na Esplanada dos Ministérios. A demonstração ocorreu no mesmo dia em que a Câmara votaria o projeto de voto impresso, defendido pelo governo, o que foi visto como uma tentativa de intimidação do chefe do Planalto aos parlamentares. A proposta acabou rejeitada em plenário.



MPM alivia para Pazuello



O general Eduardo Pazuello e o comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Baptista Júnior, tiveram processos rejeitados pelo Ministério Público Militar (MPM). Os dois integrantes das Forças Armadas foram alvos de ações que apontam participação política indevida e proibida a militares da ativa. O que chamou a atenção foi a rapidez das decisões. O procedimento contra Pazuello foi aberto em 26 de maio, mas arquivado já em 11 de junho, duas semanas depois. O caso de Baptista Júnior teve início em 23 de junho e foi recusado pelo MPM no dia 19 de julho. A falta de punição aos militares acontece em um momento em que Bolsonaro busca politizar as Forças Armadas.