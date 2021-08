Bolsonaro diz que atos do 7 de setembro serão pacíficos

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Reprodução/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quinta-feira (26/8), que as manifestações marcadas para 7 de setembro em seu apoio e contra o Supremo Tribunal Federal (STF) serão pacíficas e que eventuais atos violentos só poderão ser cometidos por “gente infiltrada”. O chefe do governo afirmou também que, até hoje, ninguém teve coragem de fazer baderna em protestos organizados por seus apoiadores em razão da presença de muitos policiais militares e de membros das Forças Armadas à paisana.



“Os movimentos, e o pessoal simpático a nós, e eu sou simpático a esses movimentos também, não têm violência; está sendo marcado um grande evento no dia 7 de Setembro, onde o pessoal vai pedir o quê? Liberdade, cumprimento de dispositivos constitucionais, vão pedir o óbvio. Infelizmente, alguns desses direitos têm sido feridos ultimamente, e pode ter certeza: não tem nada de violento. Se tiver, pode ter certeza, que é gente infiltrada. Mas até hoje não tiveram coragem de se infiltrar ainda, até porque tem muito agente de segurança, muito policial civil, militar, das Forças Armadas que não vão deixar esse pessoal fazer baderna e querer nos culpar. De jeito nenhum”, disse o presidente, durante a live semanal de quinta-feira.

Os atos marcados para 7 de Setembro têm preocupado membros da cúpula do Judiciário, governadores de todas as regiões do país, parlamentares e representantes da sociedade civil. Organizadores do protesto, como o cantor sertanejo Sérgio Reis, passaram a ser investigados pela Polícia Federal depois que ameaçaram “quebrar” o STF e retirar os magistrados da Corte à força dos seus mandatos.

Bolsonaro afirmou que participará das manifestações em Brasília e na Avenida Paulista, em São Paulo. “Então, todos no Brasil, fiquem tranquilos. Esses movimentos, como sempre, não têm nada de violência; ninguém vai instigar, invadir alguma coisa, depredar, queimar, como a esquerda sempre fez. A gente vê os movimentos estudantis tocando fogo por aí, agredindo policiais, isso não existe nesses movimentos. E eu devo estar presente, de manhã, aqui em Brasília, às 10 horas, e às 15h30 na Paulista, em São Paulo”, disse o presidente.