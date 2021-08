"Apaguem um ponto de luz em casa para economizar", pede Bolsonaro

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Reprodução/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro admitiu, nesta quinta-feira (26/8), o perigo da crise hídrica enfrentada pelo país, à qual ele definiu como “a maior da história” e “problema sério”. Dizendo que a situação está no “limite do limite”, ele fez um apelo para que as pessoas economizem energia e “apaguem um ponto de luz” em casa.

“Em que pese estarmos vivendo a maior crise hídrológica da história, 91 anos que não tínhamos uma crise como essa...Vou até fazer um apelo a você que está em casa agora, tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa agora. Peço esse favor para você, apague um ponto de luz agora”, afirmou o presidente, durante a live semanal. “Ajude-nos, assim você está ajudando a economizar energia e a economizar água das hidrelétricas. (...) Estamos no limite do limite”.

O aumento recente nas contas de luz tem pressionado o orçamento das famílias e também a inflação. A prévia do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de agosto, divulgada na quarta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acelerou a 0,89%, após ficar em 0,72% em julho. Foi a maior variação para agosto em quase duas décadas, desde 2002, quando o índice foi de 1%.