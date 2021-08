Bolsonaro: "O Brasil vive momentos não muito tranquilos"

IS Ingrid Soares

O presidente Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (27/08) que o país vive "momentos não muito tranquilos". A declaração ocorreu durante solenidade de passagem do Comando de Operações Especiais, em Goiânia, onde o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes passou a função para o general Carlos Alberto Rodrigues Pimentel.

"O Brasil vive momentos não muito tranquilos. Mas a certeza da resistência daqueles que têm acima de tudo a sua pátria conforta toda a nossa nação", bradou.

"Nos momentos mais difíceis da História, você, soldado brasileiro, sempre esteve presente. E o que está acima de tudo é o destino da nossa nação. Não temos vaidades, ambições ou sede do poder. Mas temos uma inabalável vontade e disposição para que a nossa Constituição, a nossa democracia, e a nossa liberdade sejam mantidos a qualquer preço".

Bolsonaro emendou que o alto Comando está preocupado com o futuro do país e disse sair da solenidade "rejuvenescido e fortalecido". "A minha certeza de que estamos no caminho certo. Cada vez mais posso dizer a vocês que muito me orgulha em ser o comandante de todos vocês e ter o alto Comando realmente dedicado e preocupado com o futuro da nossa pátria. Daqui saio rejuvenescido de que estamos no caminho certo. Nós fazemos o que tem que ser feito", concluiu.

Também participaram do evento o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Previdência), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), o general Eduardo Pazuello, Secretário de Estudos Estratégicos da Presidência da República e o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, entre outros. A previsão é de que o mandatário participe de uma motociata no meio da tarde na cidade.