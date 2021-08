Público canta "Fora Bolsonaro" em Paris após show de Caetano Veloso

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter)

A insatisfação com o governo do presidente de Jair Bolsonaro (sem partido) atravessou o oceano Atlântico e fez soar um coro de “Fora Bolsonaro” em terras francesas. A cena é de um show do músico Caetano Veloso, que está em uma turnê pela Europa. Na noite deste sábado (28), ele fez um show em Paris.

No fim do show, a plateia cantou, por cerca de um minuto, pedindo a saída do presidente extremista. Veloso já é velho conhecido dos bolsonaristas por ser opositor às ideias radicais de Bolsonaro. Ele se tornou, inclusive, alvo de seguidores de Olavo de Carvalho e do próprio Olavo, anos atrás.

Recentemente, em maio, o guru dos filhos do presidente foi condenado a pagar uma indenização de R$ 2,9 milhões ao cantor por chamá-lo de pedófilo. Olavo se referia à relação de Veloso com Paula Lavigne, que se iniciou quando ela tinha apenas 13 anos e o cantor, 40.

O cantor segue em turnê pelo Velho Continente até setembro. As cidades que receberam ou receberão shows são Hamburgo, na Alemanha; Paris, na França; Bruxelas, Bélgica; Lisboa e Porto, Portugal. A maioria dos eventos já está com ingressos esgotados.

Veja o vídeo:

Fim do show de Caetano Veloso em Paris, hoje pic.twitter.com/J5qSFp43AF — Bob Fernandes (@Bob_Fernandes) August 29, 2021