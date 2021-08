Nova explosão é ouvida em Cabul

AF Agência France-Presse

(crédito: AHMAD SAHEL ARMAN / AFP)

Uma explosão foi ouvida neste domingo à tarde em Cabul, de acordo com jornalistas da AFP, três dias após o violento atentado no aeroporto da capital do Afeganistão, onde os países ocidentais estão na reta final das operações de retirada.



Depois do atentado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico de Khorasan (EI-K), o presidente americano, Joe Biden, considerou "muito provável" um novo ataque antes da retirada das tropas em 31 de agosto.