Morre aos 49 anos, Tomaz Simon, filho do ex-senador Pedro Simon

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Redes Sociais)

O corretor de imóveis Tomaz Simon, 49 anos, filho do ex-senador pelo Rio Grande do Sul Pedro Simon (MDB), morreu após sofrer um infarto, na tarde deste sábado (28/08), em Porto Alegre. Conforme relatos da família, Tomaz sofreu um mal estar enquanto fazia compras em um supermercado. O velório ocorre na tarde deste domingo (29). Ele deixa esposa e filhos gêmeos de 10 meses de idade.

O irmão, o deputado estadual Tiago Simon (MDB-RS) divulgou uma nota de pesar. "Com muita tristeza e dor que comunicamos o falecimento do nosso amado irmão e filho de Pedro Simon, Tomaz Simon, de infarto ocorrido no final da tarde deste sábado. Uma perda inestimável para toda família. Agradeço a Deus pela sua vida, pelo ser humano tão especial que foi e que nos deixará uma linda memória. Obrigado por todas mensagens de consolação e afeto."

Em nota, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, lamentou a morte precoce de Tomaz. "Ofertamos nosso abraço de solidariedade e carinho. Nossos sentimentos também ao deputado Tiago Simon, seu irmão, e a toda família nessa hora difícil".