Renan Bolsonaro tatua rosto do pai no braço: 'Homenagear esse grande homem'

NG Nathalia Galvani*

(crédito: Tatuagem feita por Jair Renan Bolsonaro em homenagem ao pai)

Jair Renan Bolsonaro, filho '04' do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (30/8) para anunciar que tatuou o rosto do pai em seu braço. O desenho foi feito em um estúdio de tatuagem de Brasília.

Junto das imagens, Renan ainda compartilhou o trecho da música de Gabriel O Pensador, chamada 'Muito Orgulho, Meu Pai'. 'Quando eu crescesse eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser', diz um dos versos citados pelo jovem.



Em julho, há cerca de um mês, o cantor brasileiro lançou a canção 'Patriota Comunista', carregada de críticas a Jair Bolsonaro e sua gestão durante a pandemia do coronavírus.

A homenagem de Renan ao pai foi feita cerca de um dia depois dele participar de uma festa clandestina com cerca de mil pessoas que foi interditada pela fiscalização da Prefeitura de Goiânia, na noite deste sábado (28/8). Na cidade, eventos sociais e corporativos estão autorizados, desde que respeitem o limite de 250 pessoas. Também está vetado o uso de pista de dança nos locais.

Além dele, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho ‘02’ do atual chefe do Executivo federal, também tem uma tatuagem do rosto do pai no braço.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira