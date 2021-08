Motoboy obtém direito de não comparecer à CPI

TA Tainá Andrade

A defesa de Ivanildo Gonçalves, motoboy da VTC Log — empresa responsável por fazer a logística de insumos distribuídos pelo Ministério da Saúde —, conseguiu, no Supremo Tribunal Federal (STF), o direito de ele não comparecer, hoje, para depor na CPI da Covid. A decisão é do ministro Nunes Marques abre a possibilidade de que se ausente ou permaneça calado, caso aceite se submeter às indagações dos senadores.

Os advogados de Ivanildo alegam no pedido ao STF que a convocação era ilegal. “(Ele) Não exerce qualquer papel que possa colaborar com a investigação por apenas realizar serviços de deslocamento, inclusive diligências bancárias necessárias à administração da VTCLog. A drástica medida, além de totalmente infundada, (foi) realizada com fundamento midiático, já que nem mesmo os sócios ou a CEO da empresa VTCLog foram convidados a prestarem os devidos depoimentos, cujo objetivo pretende repercussão midiática, o que deve ser rechaçado”, argumentou a defesa.

O motoboy foi convocado pela CPI porque teve o nome citado num relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Ele teria retirado, na boca do caixa, quase R$ 5 milhões, o que representaria 5% da movimentação atípica feita pela VTClog, segundo investigações. De acordo com o documento, Ivanildo realizou “operações em que não seja possível identificar o destinatário final” dos montantes com só quais circulava. Os senadores queriam avaliar o “grau de confiança” que a empresa tinha nele para transportar altas quantias.

Advogada

Os senadores do chamado G7 — que reúne os de oposição e os independentes — querem convocar a advogada Karina Kufa, que defende o presidente Jair Bolsonar. Foi o que anunciou, ontem, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), em entrevista à GloboNews. O nome dela surgiu no depoimento do ex-secretário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), José Ricardo Santana, na última quinta-feira, por conta de um evento que ela promoveu em casa, em maio do ano passado. Nesse encontro, entre os convidados estava o lobista Marconny Albernaz e teria sido a partir desses episódios que os dois passaram a atuar em interesses da Precisa Medicamentos no Ministério da Saúde.

Por nota, Karina se defendeu. “Na semana passada, integrantes da CPI tentaram vincular meu nome de forma irresponsável às supostas irregularidades na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. (...) Sem elementos concretos para enquadrar o chefe do Executivo, partiram para o ataque sem reservas contra mim e contra outras pessoas próximas a ele (…) 1) Fazer churrasco não é crime; 2) Conhecer pessoas não é crime; 3) O anfitrião não está obrigatoriamente vinculado aos atos, anteriores ou posteriores, dos convidados”.

A advogada acrescentou que, “no momento oportuno, buscarei reparação na Justiça contra todos aqueles que, de má-fé, propagam insinuações maliciosas e produzem fake news para manchar o meu nome”.

MPT move ação contra presidente da Palmares

O Ministério Público do Trabalho entrou com uma representação na Justiça Trabalhista para pedir o afastamento do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, em uma ação que investiga denúncias de assédio moral, perseguição ideológica e discriminação aos servidores da pasta. Os episódios que compõem a representação foram ajuizados na última sexta-feira. As investigações duraram cerca de um ano e contam com depoimentos de mais de 15 pessoas, entre eles ex-funcionários, servidores públicos e empregados terceirizados. Desde a divulgação do caso, Camargo vem se manifestando pelas redes sociais, sempre negando as acusações e as respondendo com ofensas. Ele afirmou que “todas as denúncias são fakes” e que partiram de “militantes vitimistas e traíras”.