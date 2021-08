Bolsonaro exibe medalha 3 Is: "Imorrível, imbrochável e incomível"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro exibiu, nesta terça-feira (31/8) a apoiadores, uma medalha com uma expressão que costuma utilizar e chamar de "3 Is". O objeto possui uma foto do mandatário com os dizeres: "Clube Bolsonaro - Imorrível, imbrochável e incomível". Na saída do Palácio da Alvorada, o mandatário mostrou a medalha aos bolsonaristas e pediu que a lessem. "Minha mulher não pode ver isso não. Essa medalha não é qualquer um que tem não, pô", emendou rindo.

Questionado se Hamilton Mourão (PRTB) será seu vice novamente nas eleições do próximo ano, o mandatário disse que não entraria em detalhes. “Não. Não vou entrar em detalhes. Talvez eu converse com ele nos próximos dias, mas sem problemas”, continuou.

Bolsonaro exibe "medalha 3Is" a apoiadores (foto: Foco do Brasil/ Reprodução)

"Rosquinha para eles"

O chefe do Executivo também comentou com apoiadores sobre os preços da gasolina e do gás de cozinha e voltou a aconselhar que moradores aluguem um caminhão para comprar botijão direto das distribuidoras.

Ele repetiu que há "zero corrupção" no governo e ironizou, fazendo um sinal unindo o polegar e o indicador, dizendo: "Rosquinha para eles", em indireta à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid que investiga suspeitas de corrupção do governo na saúde durante a pandemia.

"É uma máfia ganhando dinheiro enorme. Esse pessoal tem dinheiro, prega matéria na imprensa para me sacanearem o tempo todo: 'nazista, fascista, eletricista. Não gosta de mulher, não gosta de negão, não gosta de gay'... O tempo todo, mas não tem nada sobre corrupção. Zero. Rosquinha para eles. Pode haver corrupção? Pode. Mas se aparecer, a gente vai atrás”, concluiu.