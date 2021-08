Em Uberlândia, Bolsonaro anda a cavalo empunhando mastro com bandeira do Brasil

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução/ Redes Sociais)

Ao desembarcar em Uberlândia nesta terça-feira (31/8), o presidente Jair Bolsonaro andou a cavalo empunhando um mastro com a bandeira do Brasil. Em meio à cavalgada, o mandatário se encontrou com apoiadores que o presentearam com um troféu. No entanto, os mesmos não explicaram o motivo da premiação.

Bolsonaro está na cidade mineira onde participará da cerimônia de inauguração do Complexo de Captação e Tratamento de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro. Minutos antes, na chegada à cidade, ao som de "mito" e sem máscara, ele cumprimentou bolsonaristas com apertos de mãos, tirou selfies e pegou crianças no colo.

Pelas redes sociais, ele anunciou a ida a Uberlândia com a publicação de um vídeo com um compilado de fotos antigas, entre elas, da facada em 2018, durante período eleitoral e da recuperação durante estadia no hospital de Juiz de Fora. Ao fundo, uma música na voz de César Menotti e Fabiano que fala sobre superação de obstáculos.

"Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos livramentos que você já passou. Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí, eu vou levantar", versava uma das estrofes.

Na última sexta-feira, sem agenda na parte da tarde, o presidente participou de uma motociata em Goiânia. Sem máscara, o mandatário acenou a apoiadores pelo caminho.