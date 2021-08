Bolsonaristas comemoram Bolsonaro em Uberlândia: 'Maior motociata de MG'

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

(crédito: Bolsonaro chega em Uberlândia)

Pelas redes sociais, apoiadores mineiros do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comemoraram a motociata, realizada nesta terça-feira (31/8), do chefe do Executivo federal em Uberlândia, na Zona da Mata. “A maior do Brasil”, afirmaram.

“Pessoas em Uberlândia agora aguardando a passagem do nosso Presidente Bolsonaro! Está assim em vários pontos da cidade! Ninguém vence Bolsonaro”, escreveu um apoiador.

O presidente visitou Uberlândia para inaugurar o Complexo de Captação e Tratamento de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro. A obra reforça o abastecimento de água tratada na cidade e deve favorecer três milhões de pessoas até 2060.

Em 2018, nas eleições presidenciais, Bolsonaro venceu em Uberlândia com 218.367 votos (63,03%) contra o petista Fernando Haddad, que obteve 128.070 votos (36,97%).

As motociatas do presidente estão ficando cada vez mais comuns. Bolsonaro participou de nove encontros até o momento. A primeira aconteceu em São Paulo, onde ele foi multado por não utilizar máscara contra COVID-19.

BH foi cogitada a ser sede de um desses eventos, mas as discordâncias com o prefeito da cidade, Alexandre Kalil (PSD), afastaram o presidente da capital mineira.



Confira as postagens:

Uberlândia. Pessoas aguardando Bolsonaro em vários pontos da cidade! Quem vence Bolsonaro? pic.twitter.com/b8Ml8TPksA — Melissa Vera Liberdade (@Liberdade2022) August 31, 2021

A maior MOTOCIATA de Minas Gerais, vai partir agora.

Direito do Estádio do Parque do Sabiá em Uberlândia #Dia07VaiSerGIGANTE ???????????? pic.twitter.com/Q5yLQbVwOj — Osvaldo Lima Júnior ????????100 %???????? ???????? (@OsvaldoLimaJni1) August 31, 2021

Pessoas em Uberlândia agora, aguardando a passagem do nosso Presidente Bolsonaro! Está assim em vários pontos da cidade! Ninguém vence Bolsonaro. pic.twitter.com/QYT5I3HP9j — Leonardo M Dias???????? (@LeonardoMDias2) August 31, 2021