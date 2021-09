Sete de Setembro: outdoor com apoio da PM causa polêmica em cidade mineira

Ed Estado de Minas

Um outdoor convocando as famílias de Raul Soares, no Leste de Minas, para um resgate do patriotismo durante as comemorações de 7 de Setembro, causou polêmica na cidade, por ter o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e do Sicoob União.



A peça publicitária foi produzida e veiculada pelo grupo de direita “Raul Soares Patriota”, que tem como ideais “Deus, Pátria e Família”. Em verde e amarelo, a peça se associa aos manifestos programados para o dia 7 de Setembro, convocados pelos grupos de direita em todo o Brasil.



O deputado estadual Roberto Cupolillo, o Betão (PT), não gostou do outdoor e da mensagem veiculada. “Como é de conhecimento amplo, Bolsonaro e seus apoiadores têm convocado manifestações políticas antidemocráticas para essa data, com termos similares aos da mensagem, e que em hipótese nenhuma deveriam envolver qualquer participação da instituição Polícia Militar”, protestou.



Indignado, ele enviou na tarde de terça-feira (31/8) um requerimento ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e ao Comando Geral da Polícia Militar, cobrando explicações a respeito da presença da marca da Polícia Militar de Minas Gerais neste outdoor.

A assessoria do deputado informou que o gabinete parlamentar não recebeu respostas para o ofício enviado.

“O governador, responsável pela atuação da PM, tem que responder diretamente sobre essa questão e prestar esclarecimentos à toda a sociedade. Não podemos aceitar a tutela militar, seja ela exercida pelas forças armadas ou pelas forças policiais”, protestou o deputado.



Nota da Polícia Militar de Minas Gerais



Em nota, a PMMG informou que "devido à pandemia da COVID-19 e, diante a todos os cuidados sanitários necessários, não serão realizadas celebrações pelo Estado que promovam aglomerações no Dia da Independência, comemorado em 7 de Setembro".



"Sobre a possibilidade de protestos populares na data, o governo destaca que esse é um direito constitucional e que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) fará o monitoramento para avaliar a necessidade de planejar uma ação de segurança quando houver a confirmação dos atos em qualquer cidade do estado", diz o texto.



A respeito do outdoor sobre manifestação na cidade de Raul Soares, na Zona da Mata, a PMMG informa, na nota, que "não tem qualquer participação no referido evento e solicitou aos organizadores a retirada da logomarca da corporação da peça publicitária".

Sicoob também se posiciona



Também em nota, o Sicoob União, com sede em Raul Soares, informa que "não autorizou o uso de sua marca no referido outdoor veiculado na cidade. A instituição foi surpreendida e, assim que soube do caso na última semana, solicitou aos organizadores que retirassem sua logo da peça publicitária. A cooperativa reforça que não tem qualquer participação no evento".