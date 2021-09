Médico cancela atestado e Marconny Faria deve depor amanhã na CPI da Covid

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O advogado Marconny Faria, acusado de ser lobista da Precisa Medicamentos, irá depor, nesta quinta-feira, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Por meio das redes sociais, o senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP) informou que o médico responsável pelo atestado que justificava a ausência de Marconny no interrogatório da CPI, voltou atrás e cancelou o documento.

“O médico que concedeu o atestado do Sr. Marconny Faria entrou em contato conosco e disse que foi ele que concedeu o atestado, mas que notou uma simulação por parte do paciente e que deseja cancelar o mesmo. Com isso, amanhã receberemos o Sr. Marconny na CPI da Covid”, disse Randolfe. Ainda segundo o senador, o médico se comprometeu a enviar explicações à Comissão.

Os senadores já haviam levantado suspeita sobre o estado de saúde, tanto de Marconny, como do advogado Marcos Tolentino, apontado como sócio oculto do FIB Bank, empresa fiadora na compra da Covaxin. "É uma armação. Eles estão com medo de vir na CPI", disse o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM).