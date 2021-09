Marcelo Queiroga nega pedido de demissão do Ministério da Saúde

AF Augusto Fernandes

(crédito: Myke Sena/MS)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, negou os boatos de que teria pedido demissão ao presidente Jair Bolsonaro e garantiu que continuará à frente da pasta.

"Eu não pedi demissão, nem vou pedir demissão. Estarei aqui no Ministério da Saúde ate o dia que o Presidente da República entender que eu sou útil à nação brasileira", afirmou o ministro, em entrevista à imprensa, nesta quinta-feira (2/9). "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", completou, se referindo ao jargão que popularizou com Bolsonaro.

A informação de que Queiroga teria pedido para deixar o posto foi publicada pelo site O Bastidor, também nesta quinta. "Não sei a quem interessa essa indústria de boatos, de fake news. Somente para tentar desestabilizar o governo, inventando divisões no Ministério da Saúde", criticou.

Ao informar a sua permanência no Ministério da Saúde, Queiroga ressaltou o avanço do processo de vacinação contra a covid-19 no país, que de acordo com ele possibilitou a queda no número de casos e de óbitos pela doença, bem como diminuiu a menor pressão sobre os hospitais.

"Assumi o ministério há pouco mais de cinco meses numa situação sanitária extremamente difícil provocada pela pandemia da covid-19, e, com o apoio de todos os ministros, com as orientações do presidente da República, hoje empreendemos uma das campanhas de vacinação contra a covid-19 mais bem sucedidas do mundo. Vamos vencer a pandemia", disse.