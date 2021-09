Bolsonaro sugere que está imune ao coronavírus sem ter tomado vacina

AE Agência Estado

(crédito: EVARISTO SA / AFP)

Contrariando o entendimento de especialistas, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu nesta quinta-feira, 2, que estaria imune ao coronavírus por já ter contraído a doença. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro justificou a ideia no fato de ter feito um exame IGG, que mede a taxa de anticorpos no sangue.

Cientistas, porém, afirmam que pessoas que já tiveram covid-19 apresentam IGG positivo, mas que isso não garante a imunidade contra a doença, já que o teste não consegue medir se os anticorpos estão funcionais nem a capacidade de neutralizar a entrada do vírus nas células. De acordo com os especialistas, a melhor forma de se proteger da doença é se vacinando - o que Bolsonaro, aos 66 anos, se recusa a fazer. "Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, te mostrei meu IGG hoje, né? 991, não vou entrar em detalhes; obrigado Osmar Terra", disse Bolsonaro.

O presidente ainda hoje ironizou, a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux durante abertura da sessão que começou a discussão sobre o marco temporal. O mandatário pediu "palmas" ao magistrado que falou de respeito à democracia e os atos dia 7 de Setembro. A declaração ocorreu durante cerimônia de lançamento das autorizações ferroviárias - Setembro Ferroviário. Saiba mais em: Bolsonaro ironiza Fux e Moraes, pede "palmas" e diz que "Brasil está em paz"