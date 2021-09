Bolsonaro é recebido por apoiadores com frevo para encontro com empresários no Recife

LT Lara Tôrres — Diário de Pernambuco

(crédito: Romulo Chico/ @romulo.doc)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou em carro sob escolta ao Mar Hotel, em Boa Viagem, no Recife, por volta das 16h20, acenando para os apoiadores que o aguardavam. O mandatário desceu do veículo no estacionamento do hotel, cumprimentou os presentes e entrou sem falar com a imprensa.

O Presidente do ???????? @jairbolsonaro em Recife PE, com a Primeira Dama Michelle Bolsonaro, no ritmo do Frevo #Dia7VaiSerGIGANTESCO #Dia7VaiserGigante pic.twitter.com/l1Es1sRqGX — zoranbmaria (@zoranbmaria) September 3, 2021

Logo após Bolsonaro, apoiadores do campo político conservador do Recife, como a deputada estadual Clarissa Tércio (PSC), desceram para cumprimentar o eleitorado bolsonarista.

Durante a tarde desta sexta-feira (3), o presidente da República se reúne com empresários pernambucanos. Segundo o senador e líder da bancada do governo, Fernando Bezerra Coelho (MDB), Bolsonaro discutirá obras como, por exemplo, a concessão da BR 232 para construção do Arco Metropolitano.