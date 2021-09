Trump Jr.: Brasil deve escolher entre a "liberdade" e o "socialismo"

FS FERNANDA STRICKLAND

(crédito: Youtube/ Terça Livre TV)

Como principal atração do evento promovido pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em Brasília, chamado Maior Evento Conservador do Mundo no Brasil (CPAC Brasil 2021), Donald Trump Jr. participou de forma remota, após não conseguir embarcar para o Brasil. Em mensagem de vídeo, o filho do ex-presidente dos EUA afirma que o Brasil tem apenas duas escolhas. “Vocês vão escolher o caminho do socialismo ou permanecem fortemente para a liberdade”, declara.

Donald Trump Jr., não conseguiu chegar no Brasil a tempo de sua participação presencial, devido aos transtornos causados pelo furacão Ida, que tem causado vários desastres em várias partes da América do Norte nos últimos dias. O filho de Trump participou da versão brasileira do CPAC por videoconferência e se explicou, na manhã deste sábado (04/09), para os participantes que acompanham o evento presencialmente no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, na capital.

“Eu queria muito estar aí, mas não consegui, minha experiência de viagem não funcionou. Era para termos saído ontem [sexta] de manhã e, por causa dos problemas do furacão em Nova York, foi atrasado em 16 horas nosso voo. Mas embarcamos, chegamos a taxiar na pista, mas tiveram problemas elétricos na aeronave e passaram para as 4h da manhã o embarque. Chegaríamos ainda, mas, depois, houve novo adiamento e não daria mais tempo”, explicou Donald Trump Jr.

"Dois opostos"

O filho do ex-presidente dos EUA, afirmou que sabe que o Brasil tem uma grande decisão para tomar em 2022. “Vocês têm dois opostos muito grandes, acho que até maior do que a loucura que vimos aqui nos Estados Unidos no ano passado”, disse.

“O Brasil vai enfrentar uma questão muito parecida ano que vem. Vocês vão no caminho do socialismo ou permanecem fortemente para a liberdade? Para mim, não há nem o que pensar, mas não podemos cometer o erro de presumir que estamos em uma luta justa. O que vimos no meu país é só uma planta do que vai acontecer no Brasil”, comentou Donald Trump Jr., referindo-se às fake news.