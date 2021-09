7 DE SETEMBRO

7 de Setembro: Solenidade no Alvorada contará com tiros de canhão e esquadrilha da fumaça Esse será o segundo ano sem desfile cívico-militar na Esplanada por conta da pandemia. A comemoração do 199º aniversário da Proclamação da Independência terá estrutura reduzida para a imprensa e público, a exemplo do ano passado.