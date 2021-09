MP para garantir a militÃ¢ncia na internet

A » Augusto Fernandes

O presidente Jair Bolsonaro assinou, ontem, uma medida provisória (MP) que altera dispositivos do Marco Civil da Internet e dificulta a exclusão de perfis nas redes sociais e a remoção de conteúdos na internet. Nos últimos dias, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio — a pedido da Procuradoria-Geral da República — de vários perfis de bolsonaristas que vêm incitando a violência contra as instituições de Estado e seus integrantes.

Bolsonaro vem atacando seguidamente o STF por causa dos bloqueios de perfis e contas que disseminam mentiras e provocam agitação na internet. Ele também reclama do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou que algumas plataformas digitais suspendessem repasses financeiros a sites que propagam desinformação, a maioria deles chefiados por apoiadores do presidente.

Defensores de Bolsonaro tiveram prisão decretada por pregarem, nas redes sociais, que o prédio do Supremo fosse invadido e os magistrados da Corte fossem agredidos durante a manifestação a favor do governo federal, hoje, em Brasília.



Sobre a MP, a Secretaria-Geral da Presidência da República destacou que “a urgência e a relevância da medida decorrem do fato de que a remoção arbitrária e imotivada de contas, perfis e conteúdos por provedores de redes sociais, além de prejudicar o debate público de ideias e o exercício da cidadania, resulta em um quadro de violação em massa de direitos e garantias fundamentais como a liberdade de expressão e o exercício do contraditório e da ampla defesa”.



“A medida busca estabelecer balizas para que os provedores de redes sociais de amplo alcance, com mais de 10 milhões de usuários no Brasil, possam realizar a moderação do conteúdo de suas redes sociais de modo que não implique em indevido cerceamento dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros”.



A pasta explicou que serão acrescentados à lei do Marco Civil “dispositivos para tratar de maneira específica, por exemplo, do direito a informações claras, públicas e objetivas sobre as políticas, procedimentos, medidas e instrumentos utilizados para efeitos de eventual moderação de conteúdo, bem como do direito ao exercício do contraditório, ampla defesa e recurso nas hipóteses de moderação de conteúdo pelo provedor de rede social”.

Reações

O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) anunciou, no Twitter: “Informo que a OAB já estuda remédios legais contra a MP que altera o Marco Civil da Internet. Não vamos permitir retrocessos que favoreçam notícias falsas e desinformação”.



Líder da oposição na Câmara, o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) anunciou que pedirá ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que devolva a MP. Relator do Marco Civil da Internet na Câmara, ele diz que “o objetivo, no fundo, não é proteger a liberdade de expressão. O que ele está querendo fazer é impedir as redes sociais de remover conteúdo que desinforma ou que promove discurso de ódio”.



Professor de Direito Digital e advogado constitucionalista, Camilo Onoda Caldas destacou que, ao contrário do que afirmou a Secretaria-Geral da Presidência, a MP não atende aos requisitos constitucionais de urgência e relevância necessários para uma MP. “Parece ter sido criada por um capricho do presidente, como uma forma de tentar agradar os seus apoiadores. A MP acaba limitando esse controle, que hoje é feito, via de regra, sem abusos e é bem-sucedido”, disse.



“Bolsonaro sabe que essa MP não vai parar de pé. O que ele consegue é criar mais tensão entre os poderes, caso a MP seja devolvida pelo Senado ou suspensa pelo STF”, explicou Juliana Vieira dos Santos, mestra em Direito pela Harvard Law School e doutora em Teoria do Estado pela Universidade de São Paulo (USP).