OposiÃ§Ã£o vai Ã s ruas defender democracia

T » Tainá Andrade

O 7 de setembro não será somente uma data em que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estarão nas ruas. Seus opositores também pretendem realizar manifestações no sentido contrário ao dos governistas, de defesa das instituições e da democracia. Os movimentos sociais liderados pelo movimento Grito dos Excluídos, em parceria com o Fora Bolsonaro, o Movimento Acredito, Frente Povo sem Medo, Frente Brasil Popular, Central de Movimentos Populares e Coalizão Negra por Direitos, esperam encher as ruas de aproximadamente 200 municípios.



“Amanhã é um dia muito importante porque será a 27ª edição do Grito dos Excluídos e que nesse ano se reveste em algo grande. Além das nossas pautas sociais, a denúncia do aumento da pobreza e miséria é um dia importante pela luta da democracia e contra o golpe. Ganhou um significado maior com a conjuntura política e a escalada autoritária do presidente”, explicou Raimundo Bonfim, coordenador nacional da central de movimentos populares e membro do Grito.



A organização assegura que vai, a todo custo, evitar conflitos e fazer com que as pessoas não reajam a provocações do outro lado. “O lado do bolsonarismo vive de conflito, provocações e não queremos. Estamos determinados a ir às ruas, mas não interessa a violência — aliás, somos contra. Queremos fazer de forma pacífica, contundente, com muita coragem, porque é importante a manutenção da democracia”, assegurou Bonfim.



Em São Paulo, estima-se que o ato do Anhangabaú concentrará de 20 mil a 30 mil pessoas. A distância de quatro quilômetros entre as manifestações pró e contra Bolsonaro na capital paulista não assusta Erick Santos, diretor do Movimento Acredito. Além disso, as orientações são para evitar linhas de metrô que levem até a Avenida Paulista, ponto de encontro dos governistas. Outros avisos são para que evitem camisetas, bandeiras e identificações políticas no transporte público, além de andar em grupo e não ceder a provocações.



“O medo maior não é pela segurança no ato. É preocupante essa movimentação dele (Bolsonaro) para justificar suas atitudes e nos preocupa os próximos passos que o presidente pode seguir a partir disso”, salientou Erick.

Pronunciamento

Em pronunciamento, ontem, pelas redes sociais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou, ontem, as críticas ao governo Bolsonaro. Ele disse que o país tem caminhado para trás por causa de erros do atual governo, entre eles “a falta de investimento no crescimento econômico ou em programas sociais”.



“O que Bolsonaro faz nesse dia é chamar as pessoas para a confrontação, é convocar atos contra os Poderes da República e contra a democracia, que ele nunca respeitou. Em vez de somar, estimula a divisão, o ódio e a violência”, criticou Lula, sobre as manifestações de hoje.