Bolsonaro já está em São Paulo, para manifestação na Paulista; veja vídeo

FS Fernanda Strickland

(crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O helicóptero do presidente Jair Bolsonaro já pousou em São Paulo, onde o chefe do Executivo participará de ato convocado por seus aliados na Avenida Paulista. Está previsto um discurso do presidente aos apoiadores por volta das 16h.

Na redes sociais, o presidente postou vídeo do momento que sobrevoa a avenida de helicóptero. Veja:

Pela manhã, ainda em Brasília, Bolsonaro prometeu um "discurso" robusto na capital paulista. A previsão é de que o presidente retorne amanhã a Brasília.

"Às 15h30 estarei na Paulista. Deus abençoe o nosso Brasil", avisou o presidente nas redes sociais.

- Às 15h30 estarei na Paulista.

- Deus abençoe o nosso Brasil. pic.twitter.com/4YO4riNMqa — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 7, 2021