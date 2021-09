Moro: 'Defesa da liberdade deve reforçar a verdade e a democracia'

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro falou, neste 7 de setembro, sobre a data, que foi marcada, neste ano, pelas manifestações promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Apoiadores do chefe do Executivo federal saíram às ruas em atos contra o Supremo Tribunal Federal (STF).



De acordo com Moro, o 7 de Setembro é uma data para comemorar a Pátria, mas também é um momento para a reflexão.

“Todos temos o direito de protestar, mas a defesa da liberdade deve reforçar a verdade e a democracia, não diminuí-las. O povo brasileiro quer paz e segurança, sem falsos conflitos”, afirmou.

As manifestações deste 7 de Setembro foram inflamadas pelo presidente. Nos últimos meses, ele dizia a apoiadores que ganhou as eleições presidenciais de 2018 em primeiro turno.



Para o presidente, as eleições foram fraudadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As declarações ampliaram as tensões entre Bolsonaro e o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, também ministro do STF.



Barroso defende que as eleições são justas e que as declarações do presidente não passam de fake news.

Após xingamentos do presidente direcionados a Barroso, ao TSE e também ao STF, o ministro Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news.

A ação implodiu uma verdadeira “guerra” contra o Supremo. Agora, apoiadores do presidente protestam contra a Corte, a favor do voto impresso e auditável, o impeachment de Barroso e Moraes, e caso a Corte não seja extinta, a implantação de um regime militar.