Apoiadores do Bolsonaro vão passar a noite na Esplanada

FS Fernanda Strickland

(crédito: Bárbara Cabral/Esp.CB/D.A Press)

Após a manifestação realizada nesta terça-feira (7/9), manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro permanecem na Esplanada dos Ministérios. Os caminhoneiros e outros apoiadores vão permanecer em Brasília para assistirem ao pronunciamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e possivelmente fazer uma manifestação.

O STF, principal foco de ataque do presidente, continua cercado, com forte esquema de segurança. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), por razões de segurança, a Praça dos Três Poderes segue restrita a manifestações. "As forças de segurança permanecerão monitorando toda a região central de Brasília, por meio do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) e equipes em campo."

A Secretaria anunciou, no começo da noite desta terça-feira, que a Esplanada dos Ministérios, na altura das vias S1 e N1, vai permanecer fechada para veículos nesta quarta (8/9). De acordo com a pasta, "a liberação das vias ocorrerá após avaliação do cenário por parte das autoridades de trânsito". Os anexos dos ministérios, que terão expediente normal de trabalho, poderão ser acessados pelas vias S2 e N2, informou a SSP.

Pacheco cancela sessões dos dois próximos dois dias no Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), enviou para senadores um comunicado: "A presidência comunica à senadoras e aos senadores, que estão canceladas as sessões deliberativas remotas e as deliberações e as reuniões de comissões previstas para os dias 8 e 9 de setembro", diz a mensagem.