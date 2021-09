Randolfe aciona STF para investigar Bolsonaro em atos no 7 de Setembro

Ed Estado de Minas

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informou, na noite desta terça-feira (7/9), que ingressou com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) seja investigado sobre os atos praticados neste feriado de Independência do Brasil.

Randolfe separou os temas em quatro tópicos. O primeiro deles se refere ao atentado contra a ordem Constitucional, o Estado Democrático de Direito e a separação dos Poderes. No segundo, o senador pediu para que seja investigado um eventual financiamento dos atos praticados em todo o país nesta terça.

O parlamentar também quer saber sobre o uso da máquina pública durante as manifestações. A principal preocupação é com a utilização do dinheiro público e de helicópteros, uma vez que Bolsonaro sobrevoou os atos de Brasília e São Paulo em aeronaves do governo.



Acabo de ingressar com notícia-crime no STF para que o Presidente da República, Jair Bolsonaro, seja investigado pelos seguintes crimes:



1. Atentado contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito e a separação dos Poderes, conforme prevê a Constituição Federal.

Por fim, Randolfe solicitou a abertura de um inquérito contra Bolsonaro por "grave ameaça ao livre funcionamento do Judiciário e pelo uso de recursos públicos para financiar" os atos de hoje.





Discursos antidemocráticos

Neste feriado de Independência do Brasil, Bolsonaro convocou atos políticos em Brasília e São Paulo. Nas duas ocasiões, o presidente fez discursos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal (STF), mais especificamente ao ministro Alexandre de Moraes.

O presidente afirmou que não cumprirá mais as decisões proferidas por Moraes.