Partidos do centro avaliam impeachment de Bolsonaro após protestos

CN Cristiane Noberto TA Tainá Andrade RF Raphael Felice

(crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Um dia após os protestos de Sete Setembro, com ataques do presidente Jair Bolsonaro a integrantes do Supremo Tribunal Federal, partidos de centro iniciaram uma movimentação para conter as investidas do Palácio do Planalto. Algumas legendas se articulam para a abertura de um processo de impeachment. Siglas como PSDB, Podemos e até o PSL, que está em processo de fusão com o DEM, se posicionaram com relação aos atos do chefe do Executivo.

Ainda na noite de terça-feira, o PSL e o DEM lançaram nota conjunta repudiando as atitudes de Bolsonaro nos atos de 7 de setembro. No posicionamento, os partidos, que poderão se tornar a maior sigla do país juntos, destacaram que a liberdade é um princípio democrático e não deve ser usado para “fins de discórdia, disseminação de ódio, nem ameaças aos pilares da própria Democracia''.

Apesar do conteúdo da nota, o PSL segue dividido em relação a Bolsonaro. Em plenário, o deputado Coronel Chrisostomo (RO), líder do partido, saiu em defesa do presidente e alfinetou o Supremo Tribunal Federal (STF) ao fazer coro aos pedidos de “liberdade de expressão”, tema defendido por manifestantes. “Será que o Zé Trovão (caminhoneiro bolsonarista) pode falar o que quiser? Parece que há impedimento sim. O povo quer liberdade para poder falar e nós, parlamentares, temos que defender isso aqui. O presidente do Bolsonaro defende o povo, e está sim, dentro das quatro linhas”, disse.

Na mesma linha, o líder do governo, Ricardo Barros (PP/PR), exaltou a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. “Tivemos uma demonstração inequívoca de solidariedade e apoio às bandeiras defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Milhões de pessoas foram às ruas de forma pacífica para demonstrar apoio ao presidente em suas teses, nos valores da família contra o ativismo político do Judiciário, que, na verdade, foi o principal tema dessa mobilização”, declarou.

Por unanimidade, o PSDB anunciou que passou a integrar a oposição a Jair Bolsonaro. A legenda que, por diversas vezes, adotou o mesmo tom do presidente, agora fala até na abertura de um processo de impeachment. Em nota, os tucanos convocaram os partidos de centro a se juntarem ao movimento para afastar o presidente da República, mas afastou uma coalizão com setores da esquerda. “É da união dessas forças que virá a derrota definitiva do projeto autoritário de poder que o atual ocupante do Palácio do Planalto encarna e a volta do modelo político e econômico petista também responsável pela profunda crise que enfrentamos”, afirma o comunicado tucano.

“Após o pronunciamento inaceitável do chefe do Poder Executivo, iniciamos o processo interno de discussão sobre a prática de crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da República e o caminho mais eficiente para evitar o agravamento dessa crise na vida das pessoas”, conclui a nota.

Gasolina a R$ 7

Em uma linha mais moderada, semelhante à adotada pelos presidentes da Câmara e do Senado, o deputado federal Darci de Matos (PSD/SC) defendeu a pacificação dos Poderes para que o Brasil possa sair da crise. “É hora de buscarmos a conjugação de forças, de energia, de somatórias positivas de passarmos por cima das pequenas divergências e pensarmos no Brasil. Como Vossa Excelência (Arthur Lira) falou, vivemos um momento difícil. A gasolina chegando a R$ 7 o litro. A cesta básica tem valor absurdo. O gás também, valor absurdo. Milhões de desempregados, portanto aí reside o grande desafio dessa casa, do executivo e sobretudo das lideranças do nosso país”, disse.

Na manhã de ontem, as bancadas do Podemos na Câmara e Senado, decidiram não apoiar a abertura do processo de impeachment a fim de evitar mais uma crise. “O Podemos descarta aderir ao movimento de impeachment do Presidente Jair Bolsonaro, por entender que a abertura de uma nova crise política, em meio à pandemia de coronavírus, desemprego e crise econômica, só agravaria o sofrimento das camadas mais vulneráveis, que já vivem em situação de extrema dificuldade”, diz a nota do partido.

Ainda na terça-feira, o PSD declarou instaurar uma comissão interna para avaliar os ataques de Bolsonaro. “Vamos acompanhar a conduta do governo para determinar, ou não, a defesa e o apoio a um eventual processo de impeachment do presidente da República”, disse o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, em nota oficial do partido.

Em uma rede social, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-SP), fez convite aos partidos na luta pela redemocratização. “Não se trata de aderir a atos já marcados, mas de construirmos juntos o caminho”, escreveu no Twitter.