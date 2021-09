Mourão diz que Bolsonaro demonstrou "grandeza moral" em carta à nação

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou na tarde desta sexta-feira (10/9) que o presidente Jair Bolsonaro demonstrou “grandeza moral” ao divulgar à nação a carta em que recuou dos ataques e falas golpistas desferidas durante atos do 7 de Setembro. A declaração ocorreu durante coletiva de imprensa no Pará, onde o general cumpre agenda ao lado de 11 diplomatas.

“O presidente tomou essa iniciativa. Então, o presidente Bolsonaro teve a grandeza moral de entender e colocou por escrito, porque ele usou palavras fortes, que ele ‘foi tomado pela emoção do momento, calor da disputa’, vamos falar assim, e fez o seu mea culpa”, apontou.

Sob o intermédio de Temer, o vice alega que Bolsonaro teve uma conversa preliminar com o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, o que representaria um caminho aberto ao diálogo.

“Tenho entendido que ele teve conversa preliminar com Alexandre de Moraes e, consequentemente, vejo um caminho aberto para que se retome o diálogo entre os dois Poderes, diálogo respeitoso, cada um atuando na sua esfera e, consequentemente, diminuindo a tensão no país. Fazendo com que as pessoas retomem seu dia a dia normal e deixem de abrir os jornais ou assistir à TV todos os dias esperando para ver qual é a briga de hoje. Tenho fé que isso vai acontecer, vamos prosseguir buscando os objetivos que o governo tem”, concluiu.

Mourão, no entanto, esteve ao lado do chefe do Executivo em um carro de som em Brasília quando o mesmo teceu declarações antidemocráticas aos apoiadores. No dia seguinte, preferiu não comentar o teor das falas de Bolsonaro e disse ainda que não via clima para um impeachment contra o presidente.