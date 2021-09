CB Correio Braziliense

Após contribuir com a construção da “Declaração à Nação” do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer ressaltou que “a pacificação é sempre o melhor caminho”. “Sempre que fui chamado para ajudar o país, busquei o diálogo e coloquei as instituições acima dos homens. A solução para muitos problemas que os brasileiros enfrentam está na pacificação e no entendimento. Torço para que sigamos nesse caminho hoje e sempre”, escreveu o ex-presidente, nas redes sociais.

A intervenção de Temer na crise do Executivo com o Judiciário fez com que a Bolsa de Valores desse uma guinada na tarde de quinta-feira e fechasse o dia em alta de 1,7%. Parabenizado por atores políticos e agentes do mercado, o ex-presidente não perdeu a oportunidade e compartilhou no seu perfil do Instagram uma série de elogios que recebeu. Ele adicionou trilha sonora em algumas das postagens, como o Hino da Independência e as músicas Man On A Mission (Homem em uma missão, em tradução livre) e O Pai Tá On.



Bolsonaro também comentou a carta. Apesar de criticado por eleitores, o presidente ressaltou a importância do documento. “A bolsa subiu, e o dólar foi lá para baixo. “Cada um fala o que quiser. O cara não lê a nota e reclama. Leia a nota, é bem curtinha, são 10 pequenos itens. Entenda, a gente vai acertando. O acúmulo de lixo, de problemas, é 30, 40 anos. A gente está ganhando, a gente está ganhando”, disse o presidente a apoiadores na porta do Alvorada.



“Alguns querem que eu entre lá e degole todo mundo”, acrescentou. “Ninguém está recuando. Não pode ir para o tudo ou nada. A gente vai arrumando o Brasil devagar”, finalizou o presidente.



Mourão elogia

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, parabenizou Bolsonaro pelo recuo nas críticas contra a Suprema Corte. “O presidente tomou essa iniciativa. O presidente Bolsonaro teve a grandeza moral de entender e colocou por escrito que ele usou palavras fortes de que ele foi tomado pela emoção do momento, o calor da disputa, e fez o seu mea-culpa”, destacou.



Mourão acredita que a mudança no tom do presidente pode diminuir a tensão entre o Executivo e o Judiciário. “Vejo um caminho aberto para que se retome o diálogo entre os dois Poderes. Um diálogo respeitoso, cada um atuando na sua esfera de atuação e, consequentemente, diminuindo a tensão no país e fazendo com que as pessoas retomem seu dia a dia normal e deixem de abrir os jornais ou assistir à televisão todo dia esperando qual é a briga de hoje”, pontuou.



Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos também saiu em defesa de Bolsonaro. “O Presidente da República é um estadista e patriota. Defende o Brasil acima de tudo. Pelo país está disposto a sacrificar a própria vida, que quase foi perdida, há três anos, por defender a pátria e a família. Sua bravura foi posta à prova, e ele jamais desistiu, apesar dos ataques covardes”, escreveu ele, em uma rede social.



“No passado, vimos muitos virarem as costas para Jair Bolsonaro em defesa de supostos “heróis”. O tempo trouxe a verdade. Tenham paciência, pois, mais uma vez, o tempo irá consolidar a verdade”, completou Ramos.