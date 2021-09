"TrÃªs Poderes tÃªm que ser respeitados"

F » Fernanda Fernandes

O presidente Jair Bolsonaro demonstrou que está empenhado na tentativa de pacificar os ânimos entre os três Poderes. Ontem, durante participação na 44ª Expointer, em Esteio, no Rio Grande do Sul, o presidente afirmou que Executivo, Legislativo e Judiciário devem ser respeitados, e que o trabalho conjunto é em benefício de todos os brasileiros.

“Temos Três Poderes, têm que ser respeitados, e buscar sempre a melhor maneira de nos entendermos para que o produto do nosso trabalho seja estendido aos seus 210 milhões de habitantes”, disse o presidente. Foi a primeira vez que o presidente apareceu em público após os atos de 7 de setembro, em que realizou ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar da afirmação, Bolsonaro voltou a criticar o Supremo, dessa vez em razão do voto do ministro do STF, Edson Fachin, que há dois dias rejeitou a tese do marco temporal em terras indígenas, em que é relator. Bolsonaro afirmou aos empresários do agronegócio e demais participantes do evento que a reprovação da matéria será o “fim do agronegócio”. Até o momento, Fachin foi o único a votar sobre o marco temporal, que deve ser apreciado pelos demais integrantes da Suprema Corte na quarta-feira.