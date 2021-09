Movimentação em Brasília ainda é fraca para protestos pró-impeachment

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Fernanda Fernandes/ CB)

A movimentação de pessoas para a manifestação pró-impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda estava fraca às 14h45 deste domingo, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Carros de som já começavam a se organizar, enquanto os manifestantes já presentes tentavam se proteger do sol nos poucos locais com sombra.

A manifestação foi convocada pelos grupos de centro-direita Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem pra Rua, com início às 15h e previsão para se estender por toda a tarde, até as 19h. A expectativa é de que os atos ocorram de forma pacífica, e o evento conta com reforço da equipe de segurança do Distrito Federal. As vias próximas à Esplanada estão bloqueadas desde cedo, quando ocorreram as manifestações pró-governo.