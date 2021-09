Vereador Carlos Bolsonaro deve se casar em março com noiva gaúcha

LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro deve ganhar uma nova nora a partir do ano que vem. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho 02 do chefe do Executivo, está de casamento marcado para março de 2022. A escolhida é Georgia Paiva Azambuja, de 25 anos, moradora de Bagé, cidade do sul do Rio Grande do Sul. O namoro teria começado em 2018. No entanto, a identidade da moça estava mantida sob sigilo para preservá-la do assédio.

Quando o namoro começou, em 2018, sites e jornais de Bagé registraram que uma filha da terra estava se relacionando com o filho do presidente, que visitava a cidade e a fazenda da família dela com certa frequência. Porém, Carlos Bolsonaro nunca apareceu em público com a noiva. A mãe da jovem, Inaiara Paiva, já até mesmo postou fotos nas redes sociais com o presidente Bolsonaro.

Geórgia é representante de uma tradicional família de políticos do extremo-sul brasileiro. Seu avô, Carlos Azambuja, foi prefeito nomeado de Bagé durante o regime militar, entre 1979 e 1985. Depois, foi deputado federal – e o único da bancada gaúcha a votar contra o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992.

Toda a família da noiva de Carlos é apoiadora de Jair Bolsonaro. A própria Geórgia se mostra uma militante bolsonarista nas redes. Em postagens antigas no Twitter, ela já se definiu como “não politicamente correta” e “não feminista”. No entanto, desde que a notícia vazou, ela apagou alguns perfis na internet e fechou outros.