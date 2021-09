Pastora bolsonarista divulga fake news: Moraes teria fugido do país após fala de Bolsonaro

NG Nathalia Galvani

(crédito: Youtube/Reprodução)

Defensora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a pastora Jane Silva propagou, durante uma live realizada na última sexta-feira (10/9), a fake news de que o ministro Alexandre de Moraes fugiu do Brasil no dia 8 de setembro e renunciaria seu cargo no Supremo Tribunal Federal (STF) “entre 15 ou 30 dias”.

Segundo a líder religiosa, ela obteve “informações privilegiadas” e “diretamente de Brasília”.

“A situação é essa: o Alexandre de Moraes está fora do país, a família está apavorada (…). Nas próximas semanas, ele vai pedir para sair”, disse a reverenda.

Informações falsas de que o ministro Alexandre de Moraes fugiu do país após o discurso de Bolsonaro nos atos de 7 de Setembro circulam nas redes sociais. O ministro participou virtualmente, dentro de sua casa em São Paulo, de sessão do STF na quarta-feira (8/9). A assessoria do STF também ressaltou que o magistrado não pretendia ir ao exterior naquela semana.

Jane ainda diz que ele “ficou apavorado” e tentou conversar com o mandatário, “que não quis conversa”. “Ele pegou a sua esposa e se mandou do país. E quando ele sai do país, ele estava muito apavorado”, fala a pastora.

A bolsonarista ainda mostra supostas fotos de Moraes “cercado de seguranças”. A foto teria sido tirada em fevereiro de 2017 por Hélvio Romero, do Estadão, no dia em que Moraes foi sabatinado no Senado depois de ser indicado ao cargo de ministro do STF.

A convite da ex-secretária especial de Cultura Regina Duarte, Jane era servidora na pasta, porém foi exonerada do cargo em fevereiro de 2020.