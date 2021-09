CPI não localiza responsável pela Prevent Senior e depoimento é dúvida

TA Tainá Andrade

(crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O depoimento do diretor executivo da operadora de planos de saúde Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, esperado para esta quinta-feira (16/09), na CPI da Covid pode não acontecer. Segundo fontes do Senado, o setor jurídico da empresa avisou a secretaria da comissão que não conseguiu contato com o seu diretor.

Essa foi uma substituição ao depoimento de Karina Kufa, que ainda não tem nova data definida. A intenção da CPI em ouvir a Prevent Senior é investigar sobre o tipo de tratamento aplicado para Covid, o qual prescrevia medicamentos sem eficácia comprovada e pressionava os pacientes a aceitarem o procedimento.

A denúncia chegou à comissão por meio do senador Humberto Costa (PT-PE). No requerimento, ele explicou que um cidadão o procurou pedindo apoio, porque sua companheira estava sob cuidados da Prevent Senior e foi assediada a utilizar os medicamentos do “tratamento precoce”.

O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu a Pedro Benedito o direito de não responder perguntas na que produzam provas contra si. Porém, se ele não comparecer à oitiva, a CPI poderá pedir a sua condução coercitiva, como foi nos casos de Marco Tolentino e Marconny Faria – ouvidos essa semana.