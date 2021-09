MendonÃ§a segue esperando

R » Raphael Felice

Mais de dois meses se passaram desde a aposentadoria do ministro Marco Aurélio de Mello, mas ainda não há previsão de quando o jurista André Mendonça, indicado do presidente Jair Bolsonaro para a cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), será sabatinado. Na sessão de ontem da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senadores governistas e de oposição cobraram do presidente do colegiado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o agendamento da ida do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública para ser inquirido pelos parlamentares.

Alcolumbre, porém, permanece sem dar uma previsão de data, o que irritou vários colegas de Casa. Preocupado com possíveis empates nas votações do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Álvaro Dias (Podemos-PR) afirmou que a avaliação de Mendonça deve ser pautada. “Não podemos ser responsabilizados por situações de impasse no Supremo, com empate em 5 a 5. É evidente que é um dever constitucional do Senado a sabatina e a deliberação em plenário. Os que são contrários, votem contrariamente, mas a gaveta não é o melhor lugar”. A posição de Álvaro Dias foi endossada por senadores governistas, como Esperidião Amin (PP-SC) e Soraya Thronicke (PSL-MS).

Outro que cobrou do presidente da CCJ uma data para a sabatina foi Alessandro Vieira (Cidadania-SE). O líder do Cidadania apresentou questão de ordem exigindo de Alcolumbre uma justificativa formal para o fato de a sabatina ainda não ter sido pautada. “Quais são as razões republicanas para o maior retardo da história na sabatina de indicados? Não cabe ao Senado interferir na indicação, negociar nomes para indicação. Quais são os elementos que vossa excelência se nega a fazer o agendamento da sabatina”, questionou.

Tranquilidade

Apesar da irritação dos senadores, até agora Bolsonaro não deixou transparecer quaquer indignação com o episódio. Em evento na última terça-feira, no Palácio do Planalto, o presidente esteve com Alcolumbre e chegou a dizer que estava com “saudades” do ex-presidente do Senado, que teve uma atuação pró-Palácio do Planalto, algo bem distante da postura adotada pelo atual comandante da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Para o cientista político e especialista em psicologia política, André Rosa, a demora de Alcolumbre ainda não ter definido a data da sabatina de Mendonça seria a grande possibilidade de o indicado por Bolsonaro ser rejeitado pelos senadores que compõem a CCJ. E a insistência de parlamentares de oposição seria um indicativo disso — e justamente num momento em que o Palácio do Planalto vem colhendo seguidas derrotas no Senado, como a rejeição do impeachment do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, a pedido do presidente, e a devolução da MP que pretendia dificultar a remoção de conteúdos falsos e desinformativos da internet.

“O Alcolumbre tem medo de pautar uma sabatina e acontecer algo inédito. Não me recordo de um indicado que tenha caído numa votação tão simples”, salientou.



Câmara aprova quarentena eleitoral para policial e juiz

O plenário da Câmara dos Deputados incluiu no texto do projeto de lei que propõe um novo Código Eleitoral a exigência de que magistrados ou membros do Ministério Público, guardas municipais, policiais militares, federais, rodoviários federais, civis e integrantes das Forças Armadas cumpram um período de quarentena para que possam concorrer em eleições.

A proposta é de que esses profissionais se afastem dos cargos quatro anos antes das eleições para ter o direito de disputar cargos eletivos. A mudança foi adicionada ao projeto de lei na noite de ontem, quando os deputados votaram destaques — sugestões de mudança — ao texto-base da proposta.

O texto ainda precisa do aval do Senado para entrar em vigor. Se também for aprovada pelos senadores, a norma será aplicada somente a partir de 2026. Até lá, continuará valendo o afastamento pela regra geral, em 2 de abril do ano eleitoral.

Houve um desgaste entre deputados e o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Ele foi pressionado por parlamentares contrários ao exame da emenda, pois, segundo eles, a Câmara estaria votando um assunto já tratado anteriormente. Entretanto, o presidente da Casa não se opôs à votação, por entender que o novo texto não coincidia com a redação de destaque rejeitado na semana passada. A votação foi apertada, mas a emenda teve a aprovação de 273 deputados. Outros 211 foram contra.

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) disse esperar "que o Senado faça a devida correção" ao que ele entende como violação regimental. "Com veemência, nós repudiamos o que aconteceu aqui nesta noite. Somos contrários a essa quarentena que foi aprovada por uma margem estreita de votos", disse.

Os deputados que votaram a favor da quarentena destacaram que esse período de afastamento é necessário para evitar que a política interfira no trabalho de cada um dos profissionais atingidos pela medida. “Nós queremos preservar funções essenciais, como são as funções do Ministério Público, as funções da magistratura, as funções de forças de segurança, que exigem uma dedicação plena à sua atividade”, destacou Orlando Silva (PCdoB-SP).

Ex-presidentes: diálogo é a saída

Em seminário realizado ontem, os ex-presidentes Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney defenderam o diálogo como o melhor caminho para a preservação da democracia. Durante o evento, Temer — mentor da “Declaração à Nação”, na qual o presidente Jair Bolsonaro recuou das ameaças que fez ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante os atos do 7 de Setembro — afirmou que, na vida pública, “só não recua quem é ditador”. Já FHC disse não acreditar que, um dia, Bolsonaro venha a ter uma postura de respeito à Constituição. “Não dá para negar o fato de que o presidente tem arroubos que não são condizentes com o futuro democrático. Cabe a nós reavivar a necessidade de estarmos juntos em defesa da liberdade e da democracia”, disse. Sarney ressaltou a importância de o Brasil manter a tradição de ser um país que preza pela paz e pela conciliação. “Algumas vezes não chegamos a ser tão pacíficos, mas, na realidade, foi esse o desejo que nós sempre tivemos”.