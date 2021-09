Pacheco diz querer votar novo código eleitoral ainda em setembro

IM Israel Medeiros

(crédito: Pedro Gontijo/Senado Federal)

Após a aprovação do novo código eleitoral na Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse, nesta quinta-feira (16/9), que espera votar o texto ainda este mês. O Congresso tem pressa, pois o prazo final, segundo a lei, para fazer mudanças nas regras eleitorais é um ano antes do pleito — ou seja, em outubro.

“A matéria eleitoral está materializada numa PEC, que veio da Câmara, que já está submetida à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sob relatoria da senadora Simone Tebet, referente às coligações e outros temas atinentes às regras eleitorais. Há os projetos de lei que o Senado já aprovou em julho e que alguns já foram aprovados na Câmara e outros ainda pendentes, nós aguardamos a deliberação”, disse.

“E o código eleitoral, que é algo mais amplo, são cerca de 900 artigos que a Câmara está se debruçando. Ao chegar ao Senado, nós vamos fazer uma avaliação sobre o tempo, se é possível fazer, ainda, dentro do critério da anualidade, ou seja, ainda no mês de setembro”, revelou Pacheco a jornalistas.

Ele afirmou, no entanto, que é algo difícil de garantir. Para o senador, se não for possível aprovar o novo código por completo, é possível votar apenas as regras que possam valer para as eleições de 2022.

“Não posso garantir isso, depende muito do colegiado, em especial da Comissão de Constituição e Justiça, que também deverá pautar isso e vai ser um trabalho comum. Se não der para votar o código eleitoral, que ao menos votem aquelas regras que possam servir já para as eleições de 2022”, afirmou.

Quarentena

Entre as principais mudanças aprovadas pela Câmara está a obrigatoriedade de uma quarentena para policiais e juízes que quiserem se candidatar. Eles só poderiam concorrer a cargo eletivo após quatro anos de inatividade em suas respectivas carreiras. Apesar de ser uma ferramenta para evitar ações eleitoreiras no exercício do cargo público, o prazo é considerado radical por especialistas.

Também são definidas novas regras para a inclusão de partidos em debates eleitorais, com a divulgação de notícias falsas sendo crime eleitoral, e se eliminam outros atos no dia da eleição, como boca de urna, propaganda e comícios do rol de crimes eleitorais.

Outro ponto que tem gerado polêmicas é a limitação dos poderes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que poderá ter resoluções sustadas pelo Congresso Nacional, segundo o projeto que veio da Câmara. Isso poderá ocorrer se o Congresso considerá-las exorbitantes de seu poder regulamentar.

Desta forma, o tribunal poderá reformular as normas apenas se realizar audiências públicas com a participação de representantes do Congresso e de outros órgãos de classe que tiverem interesse nos assuntos. Também serão limitadas as situações em que o TSE poderá alterar a regulamentação para eleições ordinárias.