Janela para a má indicação

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, ontem, a medida provisória que reformula a estrutura de cargos em comissão e funções de confiança do governo. Ao assiná-la, ele vetou um artigo — incluído pelo Congresso — que recomendava que a contratação passasse por critérios técnicos. A regra seria aplicada para os chamados cargos de livre nomeação da administração pública, como assessores, secretários, diretores de órgãos, mas não para ministros, por exemplo.

O artigo vetado determinava que um decreto estabeleceria os procedimentos para as nomeações dos cargos, como definir quais autoridades seriam responsáveis por determinadas nomeações nos órgãos federais.

A parte da medida que foi excluída pela Presidência também determinava a realização de uma pré-seleção para testar “a experiência, o conhecimento prévio e as competências” do candidato ao cargo no governo. Caso a autoridade designada para fazer a nomeação optasse por não fazer a pré-seleção, teria que expor os motivos em “ato fundamentado a ser publicado no perfil da posição e do currículo do selecionado”.

Umas das principais bandeiras da campanha eleitoral de Bolsonaro, em 2018, foi ancorada em críticas ao “loteamento do governo” e na defesa de uma composição técnica da equipe do Poder Executivo. Apesar disso, desde 2020 o presidente tem cedido espaço no governo para o Centrão, que hoje controla a Casa Civil, com Ciro Nogueira (Progressistas-PI); a Secretaria de Governo, com Flávia Arruda (PR-DF); e os ministérios das Comunicações, com Fábio Faria (PSD-RN), e da Cidadania, com João Roma (Republicanos-BA).

Além disso, empresas ligadas ao governo, como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), foram nomeadas por indicados políticos, a ponto de o órgão ter sido batizado nos bastidores como “Estatal do Centrão”.

Invasão de competência

Ao justificar o veto, o governo afirmou que o trecho “invade competência privativa do presidente da República” por retirar a autonomia do chefe do Poder Executivo de definir os procedimentos para realização de contratações. O Palácio do Planalto também afirmou que a proposição comete “vício de inconstitucionalidade tendo em vista que ao dispor, por meio de emenda parlamentar, sobre criação ou definição de competências de órgãos e entidades do Poder Executivo federal, viola o princípio constitucional de harmonia e independência entre os Poderes”.

O texto aprovado pelo Congresso e sancionado por Bolsonaro determina que os cargos de comissão do grupo Direção e Assessoramento (DAS), que variam entre os níveis 1 a 6, passam agora a ser chamados de Cargos Comissionados Executivos (CCE). Esse tipo de cargo não é exclusivo para servidores e também pode ser ocupado por pessoas de fora da administração pública, desde que atinjam requisitos mínimos. O texto determina que 60% dos cargos, no entanto, fiquem com funcionários públicos.

Já as Funções Comissionadas Executivas serão ocupadas exclusivamente por servidores públicos e substituirão as funções comissionadas do Poder Executivo, as funções comissionadas técnicas e as funções gratificadas.

Os cargos comissionados executivos terão nível de 1 a 18, e as funções comissionadas executivas, de 1 a 17. A reformulação não poderá gerar aumento de despesa e deverá ser realizada até 31 de outubro de 2022, no caso de autarquias e fundações, e até 31 de março de 2023, para o restante do Executivo. O texto não permite a alteração de nomes de secretarias e a criação de novas estruturas.

Segundo Weber Sutti, do Movimento Pessoas à Frente — grupo criado no ano passado para se tornar uma espécie de área de recursos humanos de apoio ao poder público brasileiro —, o governo comete um retrocesso. “Isso não cria nenhum incentivo capaz de garantir que o Brasil avance para políticas modernas de ocupação das posições de liderança em governo”, avaliou.



Presidente afaga Nardes sobre presença no STF

Apesar de afirmar a interlocutores que manterá o apoio ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública André Mendonça, para a 11ª cadeira do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro deu a entender, ontem, que segue rumo a um plano B e que cogitaria outro nome para a vaga. Isso porque, durante a cerimônia de lançamento do Projeto Pró-Águas Urucuia, em Arinos (MG), ele disse que, caso o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes fosse o indicado para substituir o ministro aposentado Marco Aurélio Mello, votaria contra o novo marco temporal de demarcação de terras indígenas — que está em discussão na Corte.

“Tenho certeza que se o Augusto Nardes fosse ministro do STF, ele votaria contra o novo marco temporal que está em discussão no momento, naquela Corte maior do nosso país”, disse.

Bolsonaro acrescentou que Nardes “é um exemplo para todos nós. Ele é ministro do TCU, mas, também, um produtor rural e, como tal, se preocupa com a preservação e com o futuro do seu país”.

Momentos antes, Nardes também elogiou o presidente pelos atos de 7 de Setembro. “Eu não estou aqui como ministro. Estou aqui como produtor rural, mas o ato do 7 de Setembro, com mais de 30 milhões de brasileiros, mostrou a sua liderança”, disse, voltando-se para o presidente.

A insinuação de que Bolsonaro pode largar pelo caminho a indicação de Mendonça ocorre no momento em que crescem às resistências ao nome do ex-ministro para a cadeira no STF. Mas, apesar da fritura, auxiliares afirmam que o presidente o apoiará até o fim, em nome de manter a paz com a ala evangélica — cuja aprovação no segmento, segundo o mais recente Datafolha, caiu para 29% entre aqueles que avaliam o desempenho de Bolsonaro como ótimo ou bom, depois de já ter sido de 40% em janeiro.

Na necessidade de um plano B, Augusto Aras, recém-reconduzido à Procuradoria-Geral da República (PGR), também é visto como um que tem chances de ser indicado pelo presidente. Outro bem cotado é o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, que conta com o apoio do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

O STF está há mais de dois meses com apenas 10 ministros e esse é o maior tempo que uma indicação à cadeira na Corte espera pela sabatina — que segue sem previsão. Por conta disso, os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) entraram, no último dia 16, com um mandado de segurança no Supremo para que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convoque a sessão que avaliará o nome de André Mendonça.