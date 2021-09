Com telão em caminhão, Bolsonaro enfrenta novos protestos em Nova York

RN Ronayre Nunes

O presidente enfrentou novos protestos durante a chegada à residência da Missão do Brasil junto às Nações Unidas - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A passagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por Nova York — nos Estados Unidos — para a abertura da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas segue registrando protestos na noite desta segunda-feira (20/9). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o presidente observando um caminhão com um telão instalado e manifestantes que declaram palavras de ordem contra ele.



Bolsonaro chegou no começo da noite à residência da Missão do Brasil junto às Nações Unidas, onde foi recebido pelo representante do Brasil junto à ONU, Ronaldo Costa Filho. Na entrada, o presidente ouviu um coro de “Fora, Bolsonaro” vindo de manifestantes. Bolsonaro parou, acenou ao grupo reunido, e depois entrou na casa.

No local estava o caminhão com três telões que apresentavam imagens e frases contra o presidente.



Jair Bolsonaro recebendo todo o carinho dos brasileiros em Nova Iorque ???????????????? pic.twitter.com/x9y7QudtlE — William De Lucca (@delucca) September 21, 2021

"Caminhão telão"

Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, a intervenção foi criada por um grupo de ativistas brasileiros e norte-americanos, e é capitaneada pelas organizações Amazon Watch e US Network for Democracy in Brazil (Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil, em tradução) — além de outras que preferiram o anonimato com receio de retaliações do governo brasileiro.

Em formato de vídeos, os telões do veículos circulam por Nova York desde o último domingo (19/9) e devem seguir até a saída de Bolsonaro da cidade.

"Sabemos que Bolsonaro veio a Nova York para mentir que seu governo está protegendo a Amazônia e, portanto, nós temos o dever de denunciá-lo", afirmou Christian Poirier, diretor de programas da Amazon Watch ao jornal paulista.



Recado para Bolsonaro nas ruas de Nova York: pic.twitter.com/p1ZDJJ2PpV — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 21, 2021