"Eu tenho o PSD em meu coração", diz Pacheco em evento da legenda no Congresso

RF Raphael Felice

(crédito: Reprodução/TV Senado)

Em cerimônia de comemoração aos 10 anos do PSD, realizada nesta terça-feira (21/9), no Congresso Nacional, os presidentes do PSD, Gilberto Kassab, e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), trocaram elogios e cortesias.



Em meio a tratativas para se juntar ao PSD, Pacheco elogiou parlamentares do partido e chegou a fazer juras de amor à legenda. "Eu tenho o PSD em meu coração", disse.

Após a fala do senador, o deputado federal Antônio Brito (PSD-BA) respondeu que o carinho do partido era recíproco e pediu para Pacheco assinar a ficha da legenda para "por em prática o sentimento pelo PSD".