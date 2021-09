Moro volta e estuda terreno

A » Augusto Fernandes

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 24/4/20)

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro retornou ao Brasil, ontem, e deixou líderes partidários do Podemos na expectativa de que ele se encontre com representantes da legenda para informar se está disposto a se filiar para disputar as eleições do ano que vem. Desde que saiu do governo federal, no ano passado, Moro tem sido sondado pela sigla, que o tem como plano A para concorrer ao Palácio do Planalto.

Até o momento, o ex-juiz tem evitado se comprometer com o Podemos e ainda analisa se vale a pena tentar a Presidência da República considerando o atual cenário de polarização política. Sobretudo porque os candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, são desafetos de Moro, e o ex-ministro não é nem o terceiro mais popular de acordo com os levantamentos.

Caso decida tentar a sorte na política, pessoas próximas ao ex-juiz acreditam que ele deveria evitar uma campanha tão pesada quanto a de presidente e escolher um cargo no qual possa construir a carreira com mais calma. Tentar uma vaga no Senado, portanto, é uma das possibilidades em análise pelo ex-ministro.

O Podemos aguarda uma definição de Moro para que possa organizar os planos para 2022. Muitos partidos já começaram a se movimentar para o ano que vem, e a legenda quer ter um horizonte de qual será a melhor estratégia para concorrer ao Planalto. Por isso, há uma certa ansiedade pela decisão de Moro, pois, caso ele rejeite disputar as eleições para presidente, a sigla quer ter tempo para escolher outro nome.

A opção do ex-ministro também vai influenciar na composição dos diretórios nacionais do Podemos, que podem ser montados apenas com nomes que impulsionem a candidatura do ex-ministro. Além disso, eventuais filiados que apoiam Bolsonaro seriam retirados de posições de liderança.

Neste retorno ao país, Moro terá compromissos em Brasília, São Paulo e Curitiba. A reunião com dirigentes do Podemos ainda não foi confirmada nem por representantes do partido nem pelo ex-ministro. De todo modo, parlamentares filiados à sigla aguardam o contato do ex-juiz e esperam que o convite para disputar a Presidência o seduza.

Segundo membros do Podemos, o ex-ministro poderia fazer com que pautas que foram abandonadas por Bolsonaro avancem, sobretudo as de enfrentamento à corrupção e de prisão após condenação em segunda instância.

“Moro tem uma história muito bonita e um capital eleitoral muito grande. Nenhum partido desprezaria isso. Vejo com bons olhos a filiação dele, caso aconteça. Seria um bom candidato, não resta a menor dúvida. Teríamos um nome nacional e uma pauta ética para o Brasil. Significaria muito para o partido”, afirmou o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)



Bolsonaro desdenha de corrupção

Apesar do isolamento a que está submetido por causa do diagnósitco positivo de covid-19 do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga — com quem esteve em Nova York —, o presidente Jair Bolsonaro não deixou de fazer a tradicional live das quintas-feiras. E aproveitou para criticar a CPI da Covid: segundo ele, o colegiado não investigou nada, nem conseguiu comprovar envolvimento da atual gestão do governo federal em casos de corrupção.

“Não tem o que achar no meu governo. Ter corrupção, como aconteceu há pouco tempo no Brasil, pela governabilidade, não existe. Nosso ministério está redondinho. Dificilmente vai passar alguma coisa. Se passar, vamos tomar as providências”, afirmou.

Porém, na sessão de ontem, a CPI trouxe à tona que o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), esteve em Las Vegas no mesmo período que o diretor institucional da Precisa, Danilo Trento, em janeiro do ano passado. Em depoimentos anteriores, o empresário foi apontado como alguém com relacionamento com um senador — cujo nome até hoje não foi revelado.

Bolsonaro, porém, disse que se algum episódio de corrupção aconteceu, pode ter sido pela tentativa de “algum servidor querer se aproveitar de alguma forma” — comentou, referindo-se às investigações da CPI sobre a negociação entre o Ministério da Saúde e Precisa Medicamentos para a aquisição da vacina Covaxin, pela qual seria gasto R$ 1,6 bilhão. A transação foi intermediada pela Precisa, que era a representante da Bharat Biotec, fabricante do imunizante, no Brasil.

Tal como fizera no discurso nas Nações Unidas, na última terça-feira, Bolsonaro voltou a dar números sobre a preservação ambiental no Brasil — que são contestados por órgãos oficiais. Segundo ele, “nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa”. Disse, também, que é fácil preservar lugares sem tanta biodiversidade e dimensões continentais quanto o Brasil. “Lá fora não tem nada”, complementou, referindo-se à América do Norte e à Europa.

Juiz do TJ-RJ vê indícios de crime do filho 02

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, foi apontado como chefe da organização criminosa envolvendo o esquema de “rachadinhas”. O juiz Marcello Rubioli, da 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), afirmou que identificou “indícios rotundos de atividade criminosa em regime organizado” a partir dos dados apresentados pelo Ministério Público do Rio na quebra do sigilo bancário do parlamentar. A 3ª Promotoria de Investigação Penal apura a existência da prática de rachadinha, apropriação ilegal de salários dos assessores e da nomeação de pessoas que eram “funcionários fantasmas” no gabinete de Carlos. O MP-RJ aponta que a organização criminosa teria seis núcleos de atuação.