"Não seja como Bolsonaro. Vacine-se", afirma prefeito de Nova York

CB Correio Braziliense

(crédito: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP e Evaristo Sá/ AFP)

A postura negacionista do presidente Jair Bolsonaro segue rendendo críticas na esfera pública internacional. Em uma postagem no Twitter, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, rechaçou o comportamento de Bolsonaro em relação à vacinação contra a covid-19 e disse que as pessoas devem utilizar o príncipe Harry, do Reino Unido, e sua esposa, Meghan Markle, como exemplo.

"Não seja como Jair Bolsonaro, seja como Harry e Meghan. Vacine-se", escreveu o prefeito de Nova York em uma rede social junto com a publicação de uma foto em que aparece ao lado do casal.

No início da semana, o prefeito de Nova York disse que Bolsonaro não deveria ir até Nova York para participar da abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas caso não tivesse sido vacinado contra o novo coronavírus. "Se você não quer se vacinar, nem precisa vir."

"Com os protocolos em vigor, precisamos enviar uma mensagem a todos os líderes mundiais, principalmente Bolsonaro, do Brasil, que se você pretende vir aqui, você precisa estar vacinado", afirmou o prefeito de Nova York. Bolsonaro era o único líder das maiores economias do planeta que declaradamente não se imunizou.

Já Harry e Meghan participarão, neste sábado (25/9)), do Global Citizen Live, uma transmissão de 24 horas no Central Park, em Nova York, iniciativa cujo intuito é pressionar os países por igualdade na distribuição de vacinas, segundo a revista Vogue.