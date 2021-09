Covid atinge time de Bolsonaro

F » Fernanda Strickland » Raphael Felice

(crédito: Evaristo Sa/AFP - 17/4/20)

A covid-19 fez mais dois casos no governo e um na família de Jair Bolsonaro. Os ministros Tereza Cristina, da Agricultura, e Bruno Bianco, da Advocacia Geral da União, juntaram-se ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que, no começo da semana, anunciou que havia contraído o novo coronavírus. E no núcleo mais próximo do presidente, seu filho 03, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) divulgou ontem, em suas redes sociais, que contraiu a doença.

Pelas redes sociais, o parlamentar anunciou que se sente bem e que ficou “melhor ainda” depois de iniciar um “tratamento” — mas não disse com o quê. Aproveitou a oportunidade para criticar o passaporte sanitário e disse ainda que a vacina “não é inútil”, contestando sua eficácia.

“Sabemos que as vacinas foram feitas mais rápido do que o padrão. Tomei a primeira dose de Pfizer e contraí covid. Isso significa que a vacina é inútil? Não creio. Mas é mais um argumento contra o passaporte sanitário. Estudos sobre efeitos colaterais e eficácia estão ocorrendo agora”, publicou. Eduardo fez parte da comitiva que acompanhou o presidente à 76ª Assembleia-Geral da ONU — quando defendeu o tratamento com substâncias sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus.

Já Bruno Bianco está assintomático, segundo informou sua assessoria da AGU, mas foi obrigado a cancelar a agenda e se manter em isolamento. Na última quinta-feira, ele participou da cerimônia de recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da União, no Palácio do Planalto. O ministro utilizou máscara durante a cerimônia e sentou-se ao lado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que estava ao lado de Aras. Bianco e Aras apertaram as mãos ao final da solenidade.

A ministra Tereza Cristina anunciou que testou positivo para a covid-19 em sua conta no Twitter. Recentemente, ela esteve na Itália participando de sessão sobre a contribuição do G20 para a próxima Cúpula dos Sistemas Alimentares (Food Systems Summit) e para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26).

“Informo a todos que testei positivo para #covid19. Estou bem. Cancelei meus compromissos presenciais e permanecerei em isolamento durante o período de orientação médica”, escreveu a ministra.

Diferentemente de Queiroga e de Eduardo Bolsonaro, Cristina não fazia parte da comitiva do presidente. O ministro da Saúde permanece em isolamento, em Nova York, e todas as autoridades que tiveram contato com ele na viagem, por recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não saíram de casa após a chegada ao Brasil.

O médico infectologista Julival Ribeiro, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, conta que a vacina é a melhor arma de prevenção à covid-19, mas associada às medidas preventivas. “Vale salientar que nenhuma vacina disponível hoje no mundo para a doença tem 100% de eficácia. Ou seja, mesmo algumas pessoas totalmente vacinadas podem vir a desenvolver a covid-19 e transmitir também para outra pessoa. Mesmo quem está vacinado, e assintomático, pode passar vírus adiante”, salientou.







Primeira-dama se vacinou nos EUA

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 6/11/20

A primeira-dama Michelle Bolsonaro se vacinou nesta semana nos Estados Unidos, durante a permanência em Nova York, por ocasião da Assembleia Geral da ONU. A informação foi passada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, segundo entrevista que concedeu à revista Veja, publicada ontem. Ela foi duramente criticada por não ter se imunizado no Brasil e políticos e infectologistas consideraram o gesto “absurdo”, que demonstrara “desprezo” ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Diante da má repercussão do episódio, a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) divulgou nota explicando as razões pelas quais Michelle se vacinou nos EUA. Segundo o texto, ao fazer o teste de PCR para poder retornar ao Brasil, perguntaram a ela se gostaria de aproveitar a oportunidade para se imunizar — e ela aceitou.

“A primeira-dama, senhora Michelle Bolsonaro, integrante da comitiva presidencial à Nova York (EUA), deslocou-se àquele país para acompanhar o senhor presidente da República nas agendas oficiais, bem como para cumprir uma agenda, sobre doenças raras, na missão do Brasil na Organização das Nações Unidas. Antes de retornar ao país, submeteu-se ao teste de PCR, obrigatório para autorização de embarque e, durante a realização da testagem, foi indagada pelo médico se gostaria de aproveitar a oportunidade para ser vacinada. Como já pensava em receber o imunizante, resolveu aceitar. A primeira-dama reitera a sua admiração e respeito ao sistema de saúde brasileiro, em especial, aos profissionais da área que se dedicam, incansavelmente, ao cuidado da saúde do povo”, explicou a nota.

Bolsonaro cometeu a indiscrição sobre a vacinação de Michelle ao ser indagado pela revista se ele se considera um mau exemplo dar declarações contra os imunizantes e ter demorado para comprar os fármacos. “Tomar vacina é uma decisão pessoal. Minha mulher, por exemplo, decidiu tomar nos Estados Unidos. Eu não tomei”, disse.

Porém, Michelle poderia ter tomado a vacina no Brasil. Moradora de Brasília, a vacinação para a faixa de idade dela (39 anos) está disponível desde 23 de julho.

Prevent suspeita de corrupção

crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado - 29/6/21

Os depoimentos desta semana na CPI da Covid mostraram aos senadores que a defesa do tratamento precoce — no qual foram incluídos medicamentos sem qualquer eficácia no combate ao novo coronavírus — pode esconder um segundo grande esquema de corrupção, do qual faria parte a Prevent Senior, que fez experimentos com esses remédios sem informar aos pacientes. Esta jogada se somaria àquela que supostamente vinha sendo articulada pela Precisa por meio da venda da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde.

O depoimento do diretor-executivo da Prevent, Pedro Benedito Batista Jr., na última quarta-feira, chamou a atenção não apenas pela frieza com que admitiu que a Classificação Internacional de Doenças (CID) relativa à covid-19 era retirada do atestado de óbito de pacientes, mas, também, pela conexão com o chamado “gabinete paralelo da saúde” — do qual faziam parte alguns médicos que também atuavam nas unidades do plano de saúde. A Prevent aplicava em seus pacientes o chamado “kit covid” e, inclusive, circularam imagens nos quais saquinhos com cloroquina e outros fármacos eram remetidos para os associados.

“Abre uma outra linha (de investigação), mesmo porque foram fraudadas (as notificações de óbitos). Abre também a situação de uma investigação de subnotificações, pois percebemos que muitas pessoas podem ter dado entrada em hospitais com covid. Isso pode não ter acontecido somente lá (na Prevent). Precisamos convocar algumas pessoas e confrontá-las em uma acareação”, sugeriu a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), integrante da bancada feminina na CPI.

Esquema

O esquema do “kit covid” pode começar a ser mais bem desenhado com o depoimento de Bruna Morato, advogada da Prevent, na próxima terça-feira, e o do empresário bolsonarista Luciano Hang, no dia seguinte. No caso dela, a ideia dos senadores é confrontá-la com várias informações não apenas já colhidas pela comissão, mas deixadas por Pedro Batista Jr. — sobretudo no que se refere à autonomia dos médicos na prescrição dos medicamentos ineficazes, questão que foi usada pelo diretor-executivo do plano de saúde para tentar amenizar a culpa da empresa.

Já em relação a Hang, os senadores querem saber as razões pelas quais foi tirado do atestado de óbito da mãe dele, Regina, o registro que atestava que ela se submetera ao “tratamento precoce”. E por que, também, ele disse — em vídeo postado nas redes sociais — que ela poderia ter sido salva se tivesse utilizado tais medicamentos, quando, na realidade, os usou. O empresário, aliás, comparece à CPI com os sigilos fiscal, telefônico e telemático quebrados a pedido do presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM).

Para a próxima quinta-feira, o colegiado tentará retornar ao esquema da Precisa com o possível depoimento de Márcio Nunes, ex-diretor do Instituto Evandro Chagas no período da Operação Hospedeiro, e que tem relação direta com o lobista Marconny Albernaz Faria — que seria uma das molas-mestras da empresa no esquema de abertura das portas no Ministério da Saúde e no governo federal.