Joice sobre contaminação de Eduardo: 'Que viva para pagar pelos crimes'

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

A deputada federal Joice Hasselmann (sem partido) utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (24/9), para comentar a contaminação por COVID-19 do filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Quando a situação foi inversa, e Joice estava contaminada, Eduardo ironizou a situação. “Eduardo Bolsonaro está com COVID. Quando peguei a doença ano passado, Eduardo fez um tuíte asqueroso me comparando a um porco”, disse Hasselmann. “Eu jamais o compararia a nenhum animal, pois nenhum ser é tão abjeto quanto ele. Desejo pronta recuperação e que viva muito para pagar pelos seus crimes”, continuou.

Eduardo Bolsonaro está com COVID. Quando peguei a doença ano passado, Eduardo fez um tuíte asqueroso me comparando a um porco. Eu jamais o compararia a nenhum animal, pois nenhum ser é tão abjeto quanto ele. Desejo pronta recuperação e que viva mto para pagar pelos seus crimes. pic.twitter.com/YhqRcqK9c3 — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) September 24, 2021

Eduardo Bolsonaro testou positivo para COVID nesta sexta-feira (24/9) . Ele é o terceiro caso da comitiva do governo federal que foi a Nova York.