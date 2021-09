França vai dobrar doações de vacinas anticovid a países pobres, diz presidente

AF Agência France-Presse

(crédito: Ludovic MARIN / AFP)

A França vai doar 120 milhões de doses da vacina contra a covid-19 a países pobres - o dobro do previsto, prometeu neste sábado (25) o presidente francês, Emmanuel Macron.

"A injustiça é que em outros continentes, evidentemente, a vacinação esteja muito atrasada. Por causa de nós, coletivamente. Na África, apenas 3% da população está vacinada, devemos ir mais rápido, com mais força", disse o presidente francês em uma sequência de vídeo difundida durante um show da organização de caridade Global Citizen, em Paris.

"A França se compromete a dobrar o número de doses que doará. Passaremos de 60 milhões a 120 milhões de doses doadas. Isto é, mais doses, até agora, das que temos feito no país", acrescentou.

Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira a intenção de dobrar suas doações de vacinas contra a covid-19, elevando o total das doses prometidas aos países pobres a mais de 1,1 bilhão.

"Precisamos que outros países de renda alta ponham em prática suas ambiciosas promessas de doações", reivindicou o presidente americano, Joe Biden.

A União Europeia, por sua vez, doará mais de 500 milhões de doses, enquanto a China prevê abastecer o mundo com 2 bilhões de doses, segundo as autoridades do país, que não informaram se o volume se refere a vendas, doações ou ambas.