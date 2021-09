Ciro sobre piada com Patrícia Pillar: 'Foi de muito mau gosto'

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), postou um vídeo, nesta segunda-feira (27/9), comentando sobre a piada que ele fez com a ex-mulher Patrícia Pillar. Ciro, tinha afirmado que o “papel principal” da atriz era “dormir com ele”.



A piada sempre é relembrada nas redes sociais. De acordo com Ciro, a declaração é utilizada para enfraquecer sua imagem. “Há quase 20 anos, fiz uma piada de mau gosto com Patrícia Pillar, na época minha companheira, me desculpei publicamente, e vida que segue. Menos para meus adversários que não param de acrescentar fake news a esse episódio. Aqui, esclareço tudo de novo”, escreveu.

No vídeo, Ciro diz que o comentário “foi muito de mau gosto”. “Quem procurar no Google sabe que foi uma brincadeira”, disse. “Foi uma brincadeira tremendamente infeliz, um tiro no pé, mas nada justifica o uso nojento dessa declaração”, afirmou.

Há quase 20 anos, fiz uma piada de mau gosto com Patrícia Pillar, na época minha companheira, me desculpei publicamente, e vida que segue. Menos para meus adversários que não param de acrescentar fake news a esse episódio. Aqui, esclareço tudo de novo. #CiroContraFakeNews pic.twitter.com/UEyE4T4W9X — Ciro Gomes (@cirogomes) September 27, 2021

Ciro e Patrícia foram casados por 12 anos. Nas eleições passadas, a atriz Patrícia declarou em vídeos apoio ao ex-marido. Nas imagens publicadas em suas redes sociais, a atriz nega o boato de que tenha sofrido qualquer agressão do ex-marido.