"Nossa meta é tirar Bolsonaro do poder", diz deputado Túlio Gadelha

Em uma pausa na sessão da Câmara dos Deputados, o deputado federal Túlio Gadelha (PDT) esteve, na noite desta terça-feira (28/9), em uma padaria da Quadra 103 do Sudoeste para lanchar e conversou com a equipe do Correio. Em tom claro e objetivo, o parlamentar afirmou que a meta para as eleições de 2022 é tirar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) do poder.

O deputado se reuniu hoje com a parlamentar Heloísa Helena (Rede) para tratar sobre assuntos partidários. "Assim como eu, outros pedetistas querem olhar o cenário político de maneira arejada", destacou.

Ainda em entrevista, ele frisou que a meta é tirar Bolsonaro do cargo da presidência. "É por esse motivo que não podemos dividir o campo progressista". Para as eleições de 2022, o parlamentar buscará a reeleição para o cargo de deputado federal. "Vou disputar a reeleição. Nosso time trabalha bem. Boa parte da nossa equipe é formada por jovens ativistas políticos. E, neste ano, temos trabalhado intensamente para alcançar essa meta", enfatizou.