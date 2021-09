Bate-boca na CPI: Rogério Carvalho e Flávio Bolsonaro trocam acusações

NG Nathalia Galvani*/Estado de Minas

Ainda no início do depoimento do empresário bolsonarista Luciano Hang na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID desta quarta-feira (29/9), os senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) trocaram acusações durante um bate-boca.

O petista reclamou que um dos advogados de Hang o estava desrespeitando, e pediu ao presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), que retirasse o profissional da sala. Os comentários que causaram irritação no parlamentar não foram, contudo, audíveis na transmissão do Senado.

"O senhor não me desrespeite. Está me desrespeitando. Eu não aceito. Presidente, se ele não me respeitar, peço que seja retirado do Plenário. Peço que retire esse advogado do Plenário. (...) Eu sou senador da República e não aceito esse tipo de desacato aqui dentro da comissão parlamentar", grita Rogério.

Quem entra em defesa do advogado do dono da rede de lojas Havan é o filho ‘01’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Flávio Bolsonaro. Hoje, ele acompanhou Luciano na chegada ao Plenário para depoimento.

“Advogado não é poste”, declara o senador. "Eu peço que não seja retirado, senhor presidente. Ele está defendendo o cliente dele das suas ofensas", rebateu Flávio a Rogério Carvalho.

Posteriormente, Omar atendeu ao pedido do petista e pediu que o representante de Hang se retirasse do Plenário. Além disso, ele também ordenou o recolhimento de cartazes que estavam com o empresário e logo depois suspendeu a reunião.



Senadores governistas protestaram, dizendo que o defensor do empresário também foi ofendido.

O depoimento à CPI da Covid foi pedido para que Luciano Hang esclareça sobre as suspeitas de envolvimento dele em esquemas de disseminação de fake news, participação no suposto 'gabinete paralelo' e alteração no atestado de óbito da mãe, Regina Hang.

O que é uma CPI?

As comissões parlamentares de inquérito (CPIs) são instrumentos usados por integrantes do Poder Legislativo (vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) para investigar fato determinado de grande relevância ligado à vida econômica, social ou legal do país, de um estado ou de um município. Embora tenham poderes de Justiça e uma série de prerrogativas, comitês do tipo não podem estabelecer condenações a pessoas.

O que a CPI da Covid investiga?

Instalada pelo Senado Federal em 27 de abril de 2021, após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) , a CPI da COVID trabalha para apurar possíveis falhas e omissões na atuação do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus. O repasse de recursos a estados e municípios também foi incluído na CPI e está na mira dos parlamentares.